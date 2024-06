Addio a Donald Sutherland: Il Premio Oscar si spegne a 88 anni

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Donald Sutherland, il celebre attore canadese morto all'età di 88 anni a Miami. La notizia è stata confermata dal figlio, Kiefer Sutherland, attraverso un commovente post sui social media, in cui ha descritto suo padre come uno degli attori più importanti nella storia del cinema, noto per la sua versatilità e dedizione al mestiere.

Nato il 17 luglio 1934 a Saint John, New Brunswick, Sutherland ha iniziato la sua carriera negli anni '60 dopo essersi laureato in ingegneria all'Università di Toronto e aver studiato recitazione presso la London Academy of Music and Dramatic Art. Ha esordito nel cinema nel 1964 con "Il castello dei morti vivi", ma è stato con il ruolo di Vernon Pinkley in "Quella sporca dozzina" (1967) che ha ottenuto la sua prima grande notorietà.

Sutherland ha raggiunto il successo internazionale grazie a una serie di interpretazioni memorabili. In "Mash" (1970), ha interpretato il ruolo del dottor Benjamin Franklin "Occhio di Falco" Pierce, dimostrando un talento naturale per la commedia. Altri ruoli importanti includono il detective privato in "Una squillo per l'ispettore Klute" (1971), il restauratore paranormale in "A Venezia... un dicembre rosso shocking" (1973), e il fascista Attila in "Novecento" (1976) di Bernardo Bertolucci.

La sua carriera è stata caratterizzata da una straordinaria capacità di adattarsi a una vasta gamma di generi e personaggi, dal dramma alla commedia, dall'horror al thriller psicologico. Sutherland ha collaborato con registi di fama mondiale, tra cui Robert Altman, Alan J. Pakula, Dalton Trumbo, Nicolas Roeg e Federico Fellini. Quest'ultimo lo ha voluto nel ruolo del protagonista in "Il Casanova" (1976), una delle interpretazioni più iconiche e apprezzate dell'attore.

Donald Sutherland ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, culminati con l'Oscar onorario nel 2017, un tributo alla sua lunga e illustre carriera nel mondo del cinema. Tra i suoi ultimi lavori, è particolarmente noto il ruolo di Presidente Snow nella saga di "Hunger Games", che lo ha fatto conoscere anche alle giovani generazioni.

Oltre alla sua straordinaria carriera artistica, Sutherland era conosciuto per la sua umanità e il suo impegno nei confronti dei diritti civili e sociali. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel mondo del cinema, ma il suo legato artistico continuerà a ispirare attori e cineasti per le generazioni future.