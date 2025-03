Recensione Goalake Switch PoE

Il Goalake Switch PoE 5 Porte è un dispositivo di rete progettato per offrire una soluzione affidabile ed efficiente per l'alimentazione e la connessione di dispositivi PoE, come telecamere IP, access point WiFi, telefoni VoIP e altri dispositivi compatibili. È particolarmente indicato per installazioni di videosorveglianza o ambienti di rete che richiedono una configurazione semplice ed efficace.

Specifiche Tecniche

Il Goalake è uno switch di rete con 5 porte RJ45 100 Mbps, di cui 4 porte PoE compatibili con gli standard IEEE 802.3af/at. Il dispositivo può fornire una potenza totale di 52W, con un massimo di 30W per porta, permettendo di alimentare dispositivi come telecamere IP, access point WiFi e telefoni VoIP. Supporta la modalità AI Extender, che estende la portata del segnale Ethernet fino a 250 metri, utile per installazioni di videosorveglianza. Lo switch è Plug & Play, non necessita di configurazione ed è dotato di protezione da sovraccarico per prevenire danni ai dispositivi collegati. Il case è in metallo, garantendo robustezza e dissipazione del calore.

Prestazioni e Funzionalità

Le prestazioni del Goalake Switch PoE sono adeguate per chi ha bisogno di una rete affidabile per dispositivi PoE, senza particolari esigenze di velocità. Le porte 100 Mbps sono sufficienti per la maggior parte delle telecamere IP e degli access point WiFi, anche se non ideali per trasferimenti dati ad alta velocità. La modalità AI Extender è un punto di forza, consentendo di portare la connessione fino a 250 metri senza l’uso di ripetitori. La protezione da sovraccarico garantisce che l’alimentazione venga gestita in modo sicuro, evitando danni ai dispositivi connessi. Essendo non gestito, lo switch non permette configurazioni avanzate, ma risulta perfetto per chi cerca una soluzione semplice e immediata.

Conclusione

Il Goalake Switch PoE 4 Porte è una soluzione economica e pratica per chi ha bisogno di un switch PoE plug & play per alimentare dispositivi come telecamere IP, access point WiFi e telefoni VoIP. Il suo design robusto in metallo, la protezione da sovraccarico e la modalità AI Extender fino a 250 metri lo rendono un’ottima scelta per installazioni di videosorveglianza o piccoli uffici. Tuttavia, la velocità limitata a 100 Mbps e il budget PoE di 52W possono essere un limite per chi necessita di prestazioni superiori o di un numero maggiore di dispositivi ad alta potenza.

Voto complessivo: 7,5/10

Economico, facile da usare, solido, AI Extender a 250m

Non Gigabit, no gestione avanzata, budget PoE limitato

