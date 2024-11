Recensione Reolink Duo 3 PoE

La Reolink Duo 3 PoE è una videocamera di sorveglianza progettata per offrire una visione completa dell’area da monitorare grazie al suo doppio obiettivo, combinato a funzionalità avanzate come la tecnologia PoE (Power over Ethernet), intelligenza artificiale per il rilevamento e una qualità video ad alta risoluzione. Questo dispositivo punta a un pubblico che desidera sicurezza e prestazioni elevate, mantenendo una facilità d’uso adatta anche ai meno esperti.

Materiali e Design

La Reolink Duo 3 PoE si distingue per un design moderno e funzionale, combinato a materiali di alta qualità che garantiscono robustezza e durabilità. Il corpo principale è realizzato in metallo resistente, ideale per sopportare condizioni ambientali difficili, mentre alcune parti sono in plastica dura per mantenere un peso contenuto senza comprometterne la solidità. La classificazione IP66 la rende completamente protetta da polvere e pioggia, consentendo un uso affidabile sia all’interno che all’esterno. Nonostante l’integrazione di due obiettivi, il design rimane compatto e ben bilanciato, con linee pulite che conferiscono un aspetto professionale. L'attacco regolabile facilita l'orientamento verso l'area desiderata, mentre la finitura opaca e i dettagli curati assicurano che la videocamera si integri armoniosamente con l’ambiente circostante, sia in ambito residenziale che aziendale.

Hardware

La videocamera è dotata di due sensori da 4K, in grado di offrire una risoluzione elevata e una visione ultra-grandangolare senza compromessi sulla nitidezza. La combinazione di due obiettivi consente di ottenere una copertura a 180 gradi, eliminando i punti ciechi che spesso richiederebbero più telecamere. L’hardware della Reolink Duo 3 PoE è ben bilanciato tra prestazioni e efficienza. Le caratteristiche come il sensore CMOS ad alta risoluzione, la visione notturna avanzata e l’angolo di visione panoramico la rendono una delle opzioni più complete sul mercato. Inoltre, il supporto audio bidirezionale e la compatibilità PoE aggiungono valore, rendendola una scelta eccellente per esigenze di sorveglianza professionale o domestica.

Di seguito, esploriamo le caratteristiche tecniche principali, concentrandoci su video, audio e alimentazione.

Video

La qualità video è uno dei punti di forza principali della Duo 3 PoE, che utilizza una combinazione di tecnologie avanzate per garantire un’elevata nitidezza e ampi angoli di visione.

.Tipo di Sensore: La videocamera utilizza un sensore CMOS da 1/2.7", noto per la capacità di catturare immagini con una buona fedeltà cromatica e dettagli anche in condizioni di illuminazione variabile. Questo sensore è ottimizzato per garantire una qualità uniforme sia di giorno che di notte.

.Risoluzione: La risoluzione massima è 7680x2160 (16MP) con un frame rate massimo di 20 FPS, sufficiente per garantire fluidità nelle riprese e dettagli precisi.

.Lente: La videocamera monta un obiettivo con una focale di 2.8 mm e un’apertura di F1.6, che permette un’elevata luminosità e un'ampia profondità di campo, ideale per catturare immagini nitide anche in condizioni di scarsa luce.

Angolo di Visione. Grazie al doppio obiettivo, la videocamera offre una copertura panoramica:

.Orizzontale: 180° per monitorare ampie aree senza zone cieche.

.Verticale: 55°, ideale per catturare soggetti di diverse altezze.

Visione Notturna:

.Infrarossi: La videocamera è dotata di 6 LED IR (850nm), capaci di illuminare fino a 30 metri. Grazie al filtro IR-cut automatico, la transizione tra modalità giorno e notte è fluida e naturale.

.Notturna a colori: Integra 8 faretti a LED (5W, 6500K, 560 Lumen), che offrono una visione notturna a colori con buona illuminazione e dettagli definiti.

.Compressione Video: Il video è compresso utilizzando il codec H.265, che assicura un’ottima qualità video con un utilizzo ridotto di banda e spazio di archiviazione.

.Bitrate e Frame Rate:

.Flusso principale: Da 3072 Kbps a 10240 Kbps (default: 8192 Kbps).

.Flusso secondario: Da 256 Kbps a 2048 Kbps (default: 1024 Kbps).

.Entrambi i flussi supportano frame rate tra 4 FPS e 20 FPS, con una configurazione predefinita a 20 FPS per fluidità ottimale.

Audio

Il comparto audio della Duo 3 PoE è pensato per offrire interazioni bidirezionali chiare, utile per applicazioni sia di sicurezza che di comunicazione diretta.

.Audio a doppia via:

.Include un microfono integrato con una buona sensibilità per catturare audio ambientale chiaro e distinguibile.

.Il cassa altoparlante consente di comunicare in tempo reale con chi si trova davanti alla videocamera, utilizzando l’app Reolink o un dispositivo connesso.

Questa funzione rende la videocamera ideale non solo per la sorveglianza, ma anche per applicazioni come il monitoraggio di ingressi o l’interazione con corrieri e visitatori.

Alimentazione e Consumi

La Reolink Duo 3 PoE utilizza il sistema PoE (Power over Ethernet), che consente l’alimentazione e la trasmissione dei dati attraverso un unico cavo Ethernet, semplificando notevolmente l’installazione.

.Alimentazione DC: Per chi non dispone di un sistema PoE, è possibile alimentare la videocamera tramite un adattatore da 12V?2A (consumo massimo: 12W).

Questo doppio sistema di alimentazione offre flessibilità e compatibilità con diverse configurazioni.

Prestazioni e Software

La Reolink Duo 3 PoE si distingue per le sue eccellenti prestazioni e un software versatile, capace di soddisfare sia utenti privati che esigenze aziendali. I due sensori 4K offrono immagini nitide e dettagliate, con una visione panoramica a 180° che elimina i punti ciechi grazie a una perfetta fusione dei flussi video. La videocamera integra un’intelligenza artificiale avanzata per il rilevamento di persone, veicoli e animali, riducendo sensibilmente i falsi allarmi, mentre la visione notturna a colori, supportata da LED IR e luci bianche, garantisce una copertura fino a 30 metri anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il software Reolink, compatibile con Windows, Mac OS, iOS e Android, offre un’interfaccia intuitiva che consente la programmazione delle registrazioni, la personalizzazione delle zone di rilevamento e la gestione dei video archiviati su microSD, NVR o cloud. È possibile accedere ai flussi video tramite browser come Edge, Chrome, Firefox e Safari, con supporto per protocolli e standard di rete come HTTPS, SSL, TCP/IP, ONVIF, RTSP e P2P, garantendo una sicurezza dei dati e un’integrazione semplice in sistemi preesistenti. La videocamera supporta fino a 20 utenti simultanei (1 amministratore e 19 utenti), con un massimo di 12 flussi video attivi (2 principali e 10 secondari), rendendola ideale per ambienti condivisi o contesti professionali. Grazie alla latenza ridotta, allo streaming fluido e alla compatibilità con protocolli standardizzati, la Reolink Duo 3 PoE è una scelta affidabile e versatile per chi cerca una sorveglianza avanzata.

Uso Quotidiano e Montaggio

Grazie alla funzione Power over Ethernet (PoE), la videocamera si alimenta e trasmette i dati tramite un unico cavo Ethernet, semplificando notevolmente l’installazione rispetto ai sistemi che richiedono cavi separati per alimentazione e connessione. Questo aspetto riduce il disordine dei cavi e permette una gestione più ordinata e professionale, ma implica che l’utente debba avere a disposizione un switch PoE o un iniettore PoE (non inclusi), il che potrebbe rappresentare un ostacolo per chi non ha esperienza con l'installazione di sistemi di sorveglianza. Una volta montata, la videocamera è facilmente accessibile tramite l’app Reolink, che consente di monitorare in tempo reale, configurare le notifiche di allarme e visualizzare le registrazioni in modo intuitivo. La qualità delle immagini è eccellente anche durante la visione notturna, e l’intelligenza artificiale per il rilevamento di persone, veicoli e animali aiuta a ridurre i falsi allarmi, un aspetto particolarmente utile per evitare notifiche inutili. La gestione dei filmati è semplice: è possibile salvarli sulla microSD o su un NVR Reolink, e l'app permette di scaricarli o visualizzarli direttamente. Il montaggio, grazie alla base regolabile della videocamera, è relativamente semplice: una volta fissato il supporto alla parete o al soffitto, è sufficiente orientare correttamente l’obiettivo per ottenere la copertura desiderata. La guida di installazione inclusa è chiara, ma la necessità di un’infrastruttura PoE può richiedere una configurazione più attenta da parte di chi non è pratico di queste tecnologie.

Conclusioni

La Reolink Duo 3 PoE è una videocamera di sorveglianza completa e versatile, ideale per chi cerca qualità video e funzioni avanzate senza sacrificare la semplicità d’uso. Si adatta bene a contesti sia domestici che professionali, offrendo un’ottima copertura e una buona resistenza agli agenti esterni. In sintesi, la Reolink Duo 3 PoE rappresenta un investimento valido per chi desidera una soluzione di sicurezza avanzata con caratteristiche premium.

Voto 8/10

Pro

Doppio obiettivo per una visione panoramica a 180°.

Qualità video eccellente in 4K.

Intelligenza artificiale precisa per il rilevamento.

Facilità d’uso e configurazione intuitiva.

Supporto PoE per installazione semplificata.

Visione notturna a colori.

Contro