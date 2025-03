Pechino Express 2025: al via la tappa thailandese da Khon Kaen a Phitsanulok

Il viaggio di Pechino Express 2025 prosegue in Thailandia, nota come la "Terra della libertà", caratterizzata da una profonda spiritualità, paesaggi naturali mozzafiato e una vivace modernità.

Nella puntata di stasera, giovedì 27 marzo, in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, i concorrenti affronteranno una tappa impegnativa di 450 chilometri, partendo da Khon Kaen e dirigendosi verso Phitsanulok.

La competizione avrà inizio a Khon Kaen, una delle principali città thailandesi. Le coppie dovranno raggiungere le colline di Khek Noi, dove le prime tre squadre che arriveranno al Libro Rosso parteciperanno alla Prova Immunità. Successivamente, il percorso le condurrà a Phitsanulok, sede del Tappeto Rosso e traguardo di questa tappa.

Le sette coppie in gara

I Medagliati : Jury Chechi e Antonio Rossi

I Complici : Dolcenera e Gigi Campanile

I Cineasti : Nathalie Guetta e Vito Bucci

Gli Estetici : Giulio Berruti e Nicolò Maltese

Le Sorelle : Samanta e Debora Togni

I Magici : Jey e Checco Lillo

Le Atlantiche: Ivana Mrázová e Giaele De Donà

Come di consueto, i viaggiatori dispongono di una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Affronteranno sfide impegnative e rivalità sempre più accese, determinati a proseguire l'avventura. Al termine della tappa, si scoprirà se tutte le coppie continueranno il viaggio o se qualcuno dovrà abbandonare la competizione.

Pechino Express 2025: eliminati i Primi Ballerini nella terza puntata - Nella terza puntata di Pechino Express 2025, trasmessa giovedì 20 marzo su Sky e in streaming su NOW, la coppia dei Primi Ballerini, composta da Virna Toppi e Nicola Del Freo, è stata eliminata. La tappa, ultima nelle Filippine, ha visto le coppie affrontare un percorso di 105 chilometri da Sabang a Puerto Princesa.

Pechino Express 2025: stasera ultima tappa nelle Filippine - Questa sera, giovedì 20 marzo, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, andrà in onda la terza e ultima tappa filippina di Pechino Express 2025. I viaggiatori, guidati dal conduttore Costantino della Gherardesca e dall'inviato speciale Fru, affronteranno un percorso di 105 chilometri da Sabang a Puerto Princesa, nell'isola di Palawan.

Pechino Express 2025: seconda tappa nelle Filippine con le 9 coppie in gara - Oggi, giovedì 13 marzo 2025, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, andrà in onda la seconda tappa di Pechino Express 2025. Il viaggio prosegue nelle Filippine, sull'isola di Palawan, con un percorso di 187 chilometri da San Vicente a Sabang, passando per il villaggio di San Rafael.