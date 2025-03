Voto di scambio politico-mafioso: 10 arresti tra Campania e Abruzzo

Questa mattina, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Salerno ha eseguito dieci arresti nelle province di Salerno e L'Aquila. Le operazioni si sono svolte a Torchiara, Capaccio Paestum, Terni, Baronissi e Sulmona. Gli indagati sono accusati di reati quali scambio elettorale politico-mafioso, tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, estorsione, detenzione e traffico di armi da guerra e comuni da sparo, nonché favoreggiamento personale.

Questi arresti seguono un'analoga operazione avvenuta il 3 febbraio scorso, quando i Carabinieri del ROS, coordinati dalla DDA di Napoli, hanno arrestato 25 persone per aver condizionato l'amministrazione comunale di Giugliano in Campania attraverso attività illecite, tra cui il voto di scambio politico-mafioso.

Neonata trasportata illegalmente dal Marocco all'Italia per essere venduta: quattro arresti a Torino - La Polizia di Stato di Torino ha arrestato quattro cittadini marocchini coinvolti in un grave caso di traffico di minori. Una coppia è accusata di aver introdotto illegalmente in Italia una neonata, trasportandola dal Marocco nascosta in una busta della spesa, con l'intento di venderla.

Violentata e minacciata con un fucile nel Parco della Caffarella: tre arresti a Roma - Il 14 ottobre scorso, una donna è stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nel Parco della Caffarella a Roma. La vittima, in stato confusionale, è stata notata da un passante che ha allertato le forze dell'ordine. Soccorsa e trasportata all'ospedale San Giovanni, ha raccontato di aver incontrato in viale Palmiro Togliatti un conoscente al quale aveva chiesto una dose di crack.

Maxi operazione antidroga a Napoli: decine di arresti, donna sorpresa a spacciare con neonato in braccio - All'alba del 6 marzo 2025, i Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un'importante operazione antidroga nelle province di Napoli e Salerno. L'operazione ha coinvolto oltre 200 militari ed è stata condotta nelle aree vesuviane, stabiesi e nel salernitano.