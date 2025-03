Napoli, tassista aggredito da quattro minorenni in Piazza Vanvitelli

A Napoli, in Piazza Vanvitelli nel quartiere Vomero, quattro minorenni hanno aggredito un tassista di 55 anni. L'episodio è avvenuto quando il tassista ha invitato il gruppo ad attraversare sulle strisce pedonali, scatenando la loro reazione violenta. I giovani, studenti di un istituto tecnico di Scampia di età compresa tra i 16 e i 17 anni, stavano tornando ai loro scooter dopo aver partecipato a un cineforum scolastico presso un cinema di via Kerbaker, dove era stato proiettato il film "The Holdovers – Lezioni di Vita" .

Dopo l'aggressione, numerosi passanti sono intervenuti per soccorrere il tassista, mentre diversi video dell'accaduto sono stati registrati e rapidamente diffusi online. La vittima ha riportato escoriazioni e un occhio nero. I Carabinieri del nucleo operativo e della stazione Vomero Arenella hanno identificato e rintracciato i quattro giovani, che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per lesioni personali ai danni del tassista .

