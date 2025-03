Stagione 10 di MY HERO ULTRA RUMBLE

La Stagione 10 di MY HERO ULTRA RUMBLE inizia oggi con un nuovo personaggio che si unisce al Battle Royale: Hitoshi Shinso! Insieme al quirk di Shinso “Brainwashing”, i giocatori potranno divertirsi nel corso della stagione con nuovi costumi, eventi e molto altro ancora.Dopo aver superato la paura che il suo quirk potesse essere percepito come malvagio, Shinso ha acquistato fiducia ed è pronto a mettersi alla prova in battaglia. Mentre l’Eroe può usare attacchi fisici con il suo Binding Cloth, il suo potere principale risiede nelle sue abilità “Brainwashing”, con le quali controlla i suoi nemici come fossero pupazzi. I giocatori hanno l’opportunità di diventare maestri della manipolazione e brandire due Azioni Speciali per cambiare il corso della battaglia!La prima, “Persona Chords”, proietta una voce rumorosa nella direzione mirata rendendo il bersaglio impossibilitato a muoversi per un certo tempo. La seconda, “Persona Command”, forza l’avversario a muoversi verso un segno posto dal giocatore. Shinso arriva anche con due altri costumi, “U.A. Track Suit” e “Cyber Hero”, e anche il suo insegnante e mentore Shota Aizawa ottiene un nuovo costume: “Silent Warlord”.Con la Stagione 10, la feature “Layered Equipe” permette ai giocatori di indossare qualsiasi costume vogliano. Altri costumi ed eventi arriveranno nel corso della stagione. Guarda il nuovo trailer:https://youtu.be/1mgeCUDgk8o MY HERO ULTRA RUMBLE è disponibile gratuitamente per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

