La Stagione 12 di MY HERO ULTRA RUMBLE inizia oggi e aggiunge un nuovo potente personaggio, Tamaki Amajiki! Sono anche disponibili nuovi costumi, mentre altri contenuti verranno aggiunti nel corso della stagione.

Tamaki Amajiki, conosciuto anche come Suneater, è al terzo anno della U.A. e possiede un quirk unico chiamato “Manifest” che gli permette di trasformare quello che mangia in abilità devastanti. Nel gioco, Tamaki può usare un corno per trafiggere i suoi nemici, tentacoli per avvicinarli a sé o persino un Cannone al Plasma per sparare un raggio che colpisce i nemici attraverso i muri. L’eroe del Grande Trio ha anche una Special Action, “Wing Claw” con cui può capovolgersi e colpire verso l'alto con i suoi artigli da uccello.

In aggiunta a questo personaggio, sono disponibili nuovi costumi. Tamaki Amajiki si unisce al roster con due nuovi costumi, “Casual Wear” e “Festival Outfit”, e Nejire può ora indossare il costume “Festival Yukata”.

Tra i Villain, Toga ha un nuovo costume, “Villain Pirates” che sarà anche sarà disponibile per Mr. Compress e Twice come ricompensa nel corso della stagione.

Infine, più avanti nella stagione saranno disponibili nuovi costumi e un nuovo Quirk Skill Set per Endeavor chiamato “Inferno Fist”.

Per il trailer della nuova stagione:

https://youtu.be/wfApg8OLvyk

MY HERO ULTRA RUMBLE è disponibile gratuitamente per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.