Recensione di Manga Issho

Negli ultimi anni, il mercato europeo dei manga ha vissuto una crescita esponenziale, con un pubblico sempre più vasto e appassionato. Tuttavia, fino ad oggi, non esisteva una rivista che unisse gli sforzi degli editori europei per promuovere il talento locale con un formato simile a quello delle antologie giapponesi. "Manga Issho" nasce proprio con questa ambizione: essere un ponte tra il mercato del manga tradizionale giapponese e la creatività degli autori europei.

Questa iniziativa editoriale è frutto della collaborazione tra Star Comics, altraverse, Kana e Planeta Cómic, quattro tra le case editrici più importanti del settore. Il nome stesso, "Issho" significa "insieme" in giapponese, sottolineando lo spirito collaborativo che anima il progetto. Il primo numero della rivista è stato lanciato il 25 marzo 2025, con un formato che richiama le antologie giapponesi come "Shonen Jump" o "Afternoon", sebbene con uno stile e un approccio più radicati nella cultura europea.

Ma "Manga Issho" è solo un esperimento editoriale o può realmente diventare un punto di riferimento per il panorama manga europeo? Analizziamo nel dettaglio ogni suo aspetto.

Trama e Contenuti

Uno dei punti di forza di "Manga Issho" è la varietà di storie presentate. Il primo numero include diversi racconti, ognuno con un genere e un tema distintivo, dimostrando la versatilità e la profondità del fumetto europeo in stile manga. Ecco un approfondimento su alcune delle storie più significative:

"Shut Down With Me" di Karee

"Arrivano le meduse!" di Matteo Filippi e Saspy

"La sposa sirena" di Ivana Murianni e Denise "Zanuse" Coraggioso

"Una luce nel buio" di Matteo Bussola e Fausto Chiodoni

Questi sono solo alcuni esempi della varietà di contenuti presenti nel primo numero di "Manga Issho". L'antologia si distingue per la capacità di spaziare tra diversi generi, mantenendo una forte coerenza tematica e stilistica.

Arte Visiva

Uno degli aspetti più impressionanti di "Manga Issho" è l’alta qualità delle illustrazioni. Gli artisti coinvolti, tra cui Federica Di Meo, Gin Zarbo, Saspy e Reno Lemaire, dimostrano una padronanza tecnica eccellente e una grande sensibilità artistica. A differenza dei manga giapponesi, che spesso seguono uno stile omogeneo dettato dalle convenzioni editoriali, gli artisti di "Manga Issho" presentano un’ampia gamma di stili che vanno dal tratto realistico e dettagliato a quello più stilizzato e caricaturale. Questa diversità visiva arricchisce l’esperienza di lettura e dimostra che il fumetto europeo in stile manga può avere una sua identità distinta. Un altro aspetto interessante è l'uso del colore: sebbene la maggior parte delle storie sia in bianco e nero, alcune pagine includono inserti a colori, utilizzati in modo efficace per enfatizzare momenti chiave della narrazione.

Scrittura e Narrazione

Dal punto di vista narrativo, "Manga Issho" si distingue per la maturità dei suoi temi e la profondità psicologica dei personaggi. A differenza dei manga giapponesi, che spesso seguono schemi narrativi consolidati (shonen, shojo, seinen, ecc.), le storie di questa rivista si muovono su registri più liberi e meno convenzionali. Ogni autore sembra avere una voce distinta, e questo è uno degli aspetti più affascinanti della rivista. Si passa da dialoghi minimalisti e poetici a narrazioni più dense e ricche di dettagli. La varietà di toni e approcci narrativi dimostra che il fumetto europeo può offrire una prospettiva nuova e originale nel mondo del manga. L’unico possibile difetto è che alcune storie risultano più sperimentali e meno accessibili al grande pubblico, il che potrebbe rendere la rivista meno immediata rispetto alle classiche antologie giapponesi. Tuttavia, questo è anche uno dei suoi punti di forza, perché offre qualcosa di diverso rispetto ai prodotti mainstream.

Conclusioni

Manga Issho è un esperimento editoriale coraggioso e necessario. Il suo obiettivo non è solo quello di offrire una vetrina agli autori europei, ma anche di ridefinire cosa può essere un manga al di fuori del Giappone. E' una lettura imperdibile per chi ama il manga e vuole scoprire nuove voci nel panorama europeo. Se riuscirà a consolidarsi nei prossimi numeri, potrebbe diventare un punto di riferimento per il futuro del fumetto in Europa.

Voto Finale: 9/10

Pro:

Varietà e qualità delle storie, che spaziano tra generi diversi e affrontano temi attuali con grande sensibilità.

Alto livello artistico, con disegni curati e stili distinti.

Originalità, grazie alla fusione tra il linguaggio del manga e la sensibilità narrativa europea.

Contro:

Alcune storie potrebbero risultare meno accessibili per chi è abituato ai manga giapponesi più convenzionali.

Essendo una rivista trimestrale, il ritmo di pubblicazione potrebbe risultare lento per i lettori più impazienti.

