La spesa diventa social: 1 italiano su 2 è influenzato da TikTok

La piattaforma preferita dai giovani cambia il modo di scoprire e acquistare prodotti, influenzando consumatori e strategie di ipermercati e supermercati

TikTok sta cambiando radicalmente il modo in cui gli italiani fanno la spesa. Il 49% degli utenti in Italia ha infatti provato ricette o visitato supermercati dopo aver visto contenuti sulla piattaforma.

Questo è quanto emerge dall’infografica “La spesa ai tempi di TikTok: come influisce sulle scelte degli italiani” a cura di Bennet, tra le principali aziende della grande distribuzione organizzata in Italia.

I dati raccolti dimostrano come i social non siano solo uno strumento di svago, ma anche una vetrina virtuale che guida le decisioni d’acquisto. Non è un caso che 2 italiani su 3 dichiarano di aver comprato un prodotto dopo averlo scoperto sulle piattaforme online.

TikTok, in particolare, sta rivoluzionando le abitudini di acquisto degli utenti grazie ai numerosi trend a tema spesa e cucina divenuti virali sul social: dal TikTokMadeMeBuyIt, con oltre 10 milioni di post dedicati ai prodotti scoperti grazie all’app, fino ad arrivare all’italianissimo “Svuota la spesa”, dove gli utenti condividono e commentano i propri acquisti, spesso dando opinioni su marche e offerte.

In Italia, è il quarto social più utilizzato, con il 41% degli italiani iscritti e con un tempo medio trascorso sulla piattaforma pari a otre 32 ore al mese per utente. Questi numeri lo rendono un canale essenziale per tutti i player della GDO interessati a intercettare le nuove generazioni, sempre più attratte da autenticità, creatività e contenuti pratici.

La stessa Bennet, ad esempio, ha iniziato a sfruttare il potenziale di TikTok adattando gli scaffali ai trend più virali e creando contenuti originali per rispondere alle esigenze della Gen Z.

Grazie a TikTok, dunque, non solo la spesa sta diventando un’esperienza culturale e digitale che unisce innovazione, scoperta e intrattenimento, ma si sta anche trasformando il modo in cui il mondo della GDO interagisce con i propri consumatori. Un vero e proprio cambio di paradigma, a colpi di trend e contenuti virali.

