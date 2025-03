Amazon Spring Sales: con Reolink risparmi fino al 40%

Reolink , leader innovativo nella tecnologia visiva intelligente per la casa e aziende, annuncia oggi offerte imperdibili per gli Spring Sales di Amazon, con sconti fino al 40% dal 25 al 31 marzo su alcuni dei suoi prodotti più venduti.

Reolink Doorbell Camera a batteria - Nitidezza 2K con vista integrale ora a 115,99€

Questo campanello a batteria WiFi dual-band 2K rende la vita quotidiana più facile e sicura, con video cristallini per catturare ogni dettaglio alla porta d'ingresso, audio bidirezionale per comode conversazioni e avvisi intelligenti per animali oppure persone. Al prezzo di 164,99€, durante gli Spring Sales sarà disponibile a 115,99€, con uno sconto del 30%.

TrackMix WiFi - Tracciamento automatico con display 4K a doppia visualizzazione ora a 149,99€

Reolink TrackMix WiFi è una telecamera pan-tilt-zoom 4K dotata di due obiettivi diversi, uno per la visione panoramica e l'altro per quella ravvicinata. La telecamera a doppio tracking può ruotare per seguire l'oggetto e visualizzarlo sia nella vista panoramica che in quella ingrandita su un unico schermo. Al prezzo di 239,99 €, durante gli Spring Sales sarà disponibile a 149,99€, con uno sconto del 38%

Altas PT Ultra con pannello solare - Copertura a 360° ora a 159,99€

Questo sistema comprende una telecamera Altas PT Ultra con pannello solare, per una sicurezza domestica flessibile e affidabile. Grazie alle sue capacità di panoramica a 355 gradi e di inclinazione a 140 gradi, Altas PT Ultra offre una copertura completa priva di punti ciechi. Solitamente commercializzata a 199,99 €, in occasione degli Spring Sales sarà disponibile a 159,99 €, con uno sconto del 20%.