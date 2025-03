HASBRO AL PLAY 2025

Play: Festival del Gioco, in programma dal 4 al 6 aprile a BolognaFiere, è pronto ad accogliere con il solito entusiasmo fiumi di appassionati impazienti di giocare e divertirsi come sempre. Tra i principali player nel mondo del gioco, Hasbro sarà uno dei protagonisti della più grande Ludoteca d'Italia grazie a una serie di esclusive e novità incredibili, che i fan potranno scoprire allo stand B20, Pad 20. Un vero paradiso per i giocatori, un luogo dove la passione per il gioco diventa un'esperienza collettiva e condivisa, e dove ogni partecipante può vivere la propria avventura: gli appassionati dei boardgame potranno scoprire i nuovi look dei giochi che hanno segnato l’immaginario di intere generazioni negli ampi e magici spazi dedicati ad Avalon Hill, entusiasmarsi con novità assolute come Life in Reterra e provare tutti gli altri titoli di Hasbro Games.Nel corso dei tre giorni di fiera, i visitatori potranno scoprire imperdibili novità, a partire da quelle in casa Avalon Hill. I fan più accaniti avranno l’emozionante opportunità di essere tra i primi in Italia a giocare a HeroQuest First Light - disponibile da ottobre - e a scoprire tutti i segreti per sconfiggere Zargon e il suo malvagio esercito. Gli amanti delle miniature potranno dare libero sfogo alla creatività e personalizzare i propri modelli grazie a un’area tutta dedicata alla pittura. Inoltre, si potrà provare la nuova espansione Talisman Alliances e vivere eccitanti imprese con la quinta edizione di Talisman: Il Gioco delle Avventure Magiche, che permetterà di esplorare un mondo fantastico per accumulare potere, ottenere un Talismano e raggiungere la Corona del Comando nel pericoloso centro della plancia. Solo il campione più abile e coraggioso potrà sconfiggere il drago anziano che difende la sua ambita Corona e conquistare la vittoria. Per tutti coloro che decideranno di avventurarsi in questa sfida, in palio ci sarà un dado speciale a tema. Tutti i fan del genere horror, invece, potranno vivere avventure da brividi grazie a Betrayal at House on the Hill e Betrayal Deck of Lost Souls, gioco ispirato ai tarocchi e caratterizzato da una trama avvincente e da illustrazioni mozzafiato.Ma le avventure non finiscono qui: a Play verrà presentato Life in Reterra, un affascinante gioco strategico per famiglie, frutto della mente geniale del celebre game designer Eric M. Lang. Questo originale boardgame proietta in un suggestivo scenario post-apocalittico, in cui la Natura ha preso il sopravvento sulla Terra: toccherà ai giocatori renderla di nuovo ospitale. Attraverso un coinvolgente sistema di piazzamento tessere, i partecipanti sono chiamati a fondare delle nuove comunità, a costruire edifici e ripopolare così il pianeta: a vincere sarà proprio chi riuscirà a costruire l’insediamento più fiorente. La versione italiana di Life in Reterra sarà disponibile da maggio, ma sarà possibile provare la versione inglese del gioco in anteprima grazie ai molti tavoli a disposizione nello stand Hasbro e preordinare il gioco direttamente in fiera. Play sarà anche occasione per festeggiare un compleanno importante: quello di Monopoly - che quest’anno celebra il suo 90° anniversario - e torna in un'edizione dal design più moderno, accompagnata da tre inedite espansioni. In Prigione, Compra tutto e Vinci tutto al parcheggio gratuito non solo introducono una modalità di gioco a turni rapidi, ma aggiungono anche elettrizzanti colpi di scena, grazie alla possibilità di vincere soldi, raccogliere nuove carte per farla franca con l’inganno, e comprare ogni spazio sulla plancia, persino la banca stessa! Inoltre, durante la Toy Fair di New York, è stata svelata una nuova applicazione che rivoluzionerà per sempre il gioco. Con la nuova versione Monopoly App Banking, infatti, contanti e banchiere verranno sostituiti da un’app per smartphone, che - da agosto 2025 - gestirà tutte le transazioni del gioco. A Bologna verranno esposti in anteprima esclusiva il tabellone, i componenti di gioco e il packaging.Per gli amanti dei card game arriva invece Sweet Takes, un delizioso divertimento per tutta la famiglia! Questo gioco di carte strategico, adatto per ragazzi e adulti, si svolge in 12 rapidissimi turni. Ognuno gioca una carta dalla sua mano o dalla sua scorta segreta. La carta del primo giocatore determina il seme, a cui gli altri devono adeguarsi giocando la carta più alta che hanno e prendendo tutte le carte dello stesso seme per guadagnare più punti possibile e aggiudicarsi la vittoria. Perfetto per le serate in famiglia o per quando si viaggia, Sweet Takes sarà disponibile da giugno, ma si potrà giocare in fiera in anteprima.Il countdown della sedicesima edizione di Play è partito da un pezzo, mancano appena due settimane al day one dell’unica convention italiana interamente dedicata ai giochi in scatola, di carte e di ruolo: un universo variegato, in crescita esponenziale e aperto a tutti, famiglie in primis. I tantissimi player attesi avranno l’imbarazzo della scelta, tra mostri sacri come Monopoly o HeroQuest e grandi ritorni come Talisman, non dovranno far altro che giocare a più non posso e divertirsi in ottima compagnia!

