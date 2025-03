Pordenone, Maniago: muore operaio 22enne trafitto da scheggia incandescente

Daniel Tafa, un operaio di 22 anni residente a Vajont (Pordenone), ha perso la vita durante il turno notturno in un'azienda di Maniago specializzata nello stampaggio a caldo di ingranaggi industriali in acciaio. L'incidente è avvenuto intorno all'1:30, quando, dopo aver riavviato un macchinario per lo stampaggio, lo stampo è esploso, generando schegge incandescenti. Una di queste ha colpito Tafa alla schiena, causandone il decesso sul colpo.

I colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma all'arrivo del personale sanitario non è stato possibile salvare il giovane operaio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo e i tecnici dello Spisal, che hanno posto sotto sequestro il macchinario coinvolto per effettuare gli accertamenti necessari.

La vittima aveva festeggiato il suo 22esimo compleanno proprio il giorno precedente. L'azienda ha sospeso il turno mattutino in segno di lutto e per consentire lo svolgimento delle indagini.

