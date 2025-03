MTG × SpongeBob: Secret Lair Disponibile Ora

Magic: The Gathering ha annunciato oggi la collaborazione Secret Lair × SpongeBob SquarePants che farà gridare a tutti “Sono pronto!”. Queste speciali collezioni Secret Lair saranno in vendita oggi a partire dalle 17:00 ore italiane, fino ad esaurimento scorte.

Secret Lair × SpongeBob SquarePants porta l’immaginario e i personaggi iconici di Bikini Bottom in un pacchetto curato con amore e altamente collezionabile che è possibile ottenere esclusivamente attraverso il Secret Lair di Magic: The Gathering. Con illustrazioni incredibili che evocano l'essenza di ogni amato personaggio, questa collaborazione speciale è il modo perfetto per i fan dell'intramontabile serie animata di portare più stravaganza nelle loro partite di Magic.

Spaziando dalle icone che conoscete e amate ai modi più sorprendenti in cui i fan hanno portato questi personaggi nella loro esperienza online di tutti i giorni, i drop Secret Lair di SpongeBob SquarePants incluse in questa operazione promozionale sono disponibili in edizione normale ($29.99) e foil ($39.99):

Secret Lair × SpongeBob SquarePants: Legends of Bikini Bottom

In occasione del 25° anniversario dell'iconica serie e del personaggio, SpongeBob è entrato nel Secret Lair. In un drop che presenta le fantastiche opere di Caleb Meurer e Gregg Schigiel, i personaggi più famosi della serie fanno la loro comparsa su alcune delle carte più potenti di Magic™.

Secret Lair × SpongeBob SquarePants: Internet Sensation

Superstar dei mari. Icona subacquea. Fenomeno del Phylum Porifera.

E forse, cosa più impressionante, Signore dei meme.

L'impatto di SpongeBob SquarePants sulla cultura digitale è indelebile, forse più di qualsiasi altra spugna dei cartoni animati della storia recente. Insieme ai suoi amici di Bikini Bottom, SpongeBob ha ispirato innumerevoli GIF di reazione, macro di immagini e post virali. Il suo ottimismo, la sua gioia e la sua meraviglia infantile hanno conquistato Internet.

E ora questa tempesta è arrivata anche in Secret Lair.

Secret Lair × SpongeBob SquarePants: Lands Under the Sea

Imbarcatevi in un tour guidato di cinque destinazioni abissali del mondo sottomarino di SpongeBob SquarePants. Da Bikini Bottom al Campo delle meduse e oltre, questa serie di terre base ricoperte di cirripedi è caratterizzata dalla visione artistica di Jon Vermilyea e mostra alcuni dei luoghi più vivaci e dei terreni di marea che SpongeBob e i suoi amici chiamano casa.

La vendita inizia il 24/03 su MagicSecretLair.com alle 17:00 ore italiane.