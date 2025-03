Pippi Calzelunghe celebra 80 anni: l'icona ribelle della letteratura per l'infanzia

Pippi Calzelunghe, la celebre protagonista creata dalla scrittrice svedese Astrid Lindgren, celebra oggi il suo 80° anniversario. Dal 1945, anno della sua pubblicazione, il personaggio ha rappresentato un modello di indipendenza e fiducia in sé per generazioni di lettori. Il romanzo ha venduto oltre 70 milioni di copie nel mondo, di cui oltre mezzo milione in Italia, ed è stato tradotto in più di 80 lingue.

Astrid Lindgren, nata il 14 novembre 1907 a Vimmerby, Svezia, ha tratto ispirazione dalle storie raccontate da suo padre. Nel 1944 completò la stesura di "Pippi Calzelunghe", pubblicato l'anno successivo. Il libro suscitò inizialmente scandalo tra i benpensanti, ma divenne presto un fenomeno culturale. Negli anni '60, molte giovani coinvolte nei movimenti studenteschi dichiararono di essersi ispirate a Pippi. La popolarità del personaggio crebbe ulteriormente nel 1969 grazie alla serie televisiva interpretata da Inger Nilsson.

Per celebrare l'anniversario, la casa editrice Salani pubblica oggi un'edizione speciale del romanzo, con prefazione di Elisabetta Gnone. Inoltre, l'evento sarà commemorato alla Children's Book Fair di Bologna il 1° aprile alle ore 14:00.

Astrid Lindgren morì il 28 gennaio 2002 a Stoccolma. In suo onore, l'8 marzo dello stesso anno, il governo svedese istituì l'Astrid Lindgren Memorial Award, uno dei più prestigiosi premi letterari dedicati alla letteratura per l'infanzia.