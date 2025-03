Errore della Casa Bianca: giornalista aggiunto a chat segreta sui piani di guerra in Yemen

La Casa Bianca ha confermato che Jeffrey Goldberg, direttore di The Atlantic, è stato accidentalmente incluso in una chat altamente confidenziale su Signal, dove alti funzionari dell'amministrazione Trump stavano discutendo dettagli operativi riguardanti attacchi militari contro i ribelli Houthi in Yemen. Tra i partecipanti alla chat figuravano il vicepresidente JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il consigliere per la Sicurezza Nazionale Michael Waltz.

Goldberg ha rivelato di aver ricevuto informazioni dettagliate sui piani d'attacco, inclusi obiettivi, armi da utilizzare e tempistiche, attraverso l'app di messaggistica crittografata Signal. L'operazione militare è stata poi eseguita il 15 marzo, come discusso nella chat.

L'incidente solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza delle comunicazioni interne della Casa Bianca e sull'uso di piattaforme non ufficiali per discutere informazioni sensibili. Brian Hughes, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ha dichiarato: "Sembra al momento che la catena di messaggi citata nell'articolo sia autentica e stiamo cercando di capire come un numero sia stato aggiunto per errore".

Il presidente Donald Trump, interrogato sull'accaduto, ha affermato di non essere a conoscenza dell'incidente e ha espresso scetticismo riguardo alla rivista The Atlantic, definendola "una rivista che sta chiudendo".

