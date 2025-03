Israele arresta Hamdan Ballal, regista premio Oscar di No Other Land

Hamdan Ballal, regista palestinese del documentario premio Oscar "No Other Land", è stato arrestato dall'esercito israeliano dopo un'aggressione da parte di coloni israeliani nel villaggio di Susya, a sud di Hebron, in Cisgiordania.

Secondo testimoni, circa 15 coloni armati e mascherati hanno attaccato l'abitazione di Ballal, lanciando pietre, distruggendo una cisterna d'acqua e danneggiando gravemente la sua automobile. Ballal è rimasto ferito nell'attacco; all'interno della sua casa sono state trovate tracce di sangue. Successivamente, l'esercito israeliano è intervenuto, arrestando Ballal e un'altra persona identificata come Nasser. Al momento, non sono chiare le motivazioni dell'arresto né le condizioni di salute di Ballal.

"No Other Land" è un documentario che racconta la resistenza dei villaggi palestinesi di Masafer Yatta contro le demolizioni da parte dell'esercito israeliano. Il film è stato diretto da un collettivo di quattro registi: Hamdan Ballal, Basel Adra, Yuval Abraham e Rachel Szor. Presentato alla Berlinale 2024, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il BAFTA e l'Oscar per il miglior documentario nel 2025.

A febbraio, un altro regista del documentario, Basel Adra, è stato aggredito da coloni israeliani mascherati.

