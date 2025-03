Donald Trump chiede la rimozione del suo ritratto dal Campidoglio del Colorado

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha richiesto la rimozione del suo ritratto esposto nel Campidoglio dello Stato del Colorado, definendolo "intenzionalmente distorto" e "veramente il peggiore". Il dipinto, realizzato dall'artista Sarah Boardman, è stato inaugurato nel 2019 e fa parte della collezione dei ritratti presidenziali nello storico edificio di Denver.

In un post sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha espresso insoddisfazione per la rappresentazione, affermando che l'artista, che aveva precedentemente dipinto un "meraviglioso" ritratto dell'ex presidente Barack Obama, potrebbe aver perso il suo talento con l'età.

Il presidente ha inoltre sostenuto di aver ricevuto lamentele da cittadini del Colorado riguardo al ritratto e ha esortato il governatore Jared Polis a rimuoverlo. Ha criticato Polis, definendolo un "governatore di sinistra radicale" e accusandolo di essere "estremamente debole contro la criminalità".

Il portavoce di Polis ha risposto esprimendo sorpresa per l'interesse del presidente per l'arte del Campidoglio e ha affermato che l'amministrazione è sempre alla ricerca di opportunità per migliorare l'esperienza dei visitatori.

Sarah Boardman, l'artista dietro il ritratto, aveva dichiarato al momento dell'inaugurazione che era importante per lei rappresentare sia Trump che Obama in modo apolitico, poiché la galleria dei presidenti riguarda la storia della nazione e non un singolo comandante in capo.

Il ritratto di Trump è stato commissionato nel 2018 da un gruppo di repubblicani del Colorado, che hanno raccolto oltre 10.000 dollari per finanziare l'opera. Nonostante le critiche attuali, al momento dell'inaugurazione il ritratto era stato elogiato per la sua rappresentazione neutrale del presidente.

Al momento, non ci sono indicazioni che il ritratto verrà rimosso dal Campidoglio del Colorado.

