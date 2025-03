Fosse Ardeatine, 81° anniversario dell’eccidio: Mattarella alla cerimonia con autorità e comunità ebraica

Oggi, 24 marzo 2025, si è tenuta a Roma la cerimonia per l'81° anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, in cui 335 persone furono uccise dai nazifascisti nel 1944. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato all'evento, deponendo una corona d'alloro in onore delle vittime.

Alla commemorazione, svoltasi presso il Mausoleo Ardeatino, erano presenti diverse autorità istituzionali, tra cui il presidente della Camera Lorenzo Fontana, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Anche rappresentanti della comunità ebraica hanno preso parte alla cerimonia, tra cui la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni, il presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun e il rabbino capo Riccardo Di Segni.

Nel corso dell'evento, sono stati letti i nomi delle 335 vittime della strage nazifascista, sottolineando l'importanza della memoria storica e del ricordo di coloro che persero la vita in quel tragico episodio.

In occasione dell'anniversario, sono state organizzate ulteriori iniziative a Roma. Alle 15:00, in Piazza del Campidoglio, si è svolto l'evento "335 – Roma non dimentica l'eccidio delle Fosse Ardeatine", promosso da Roma Capitale in collaborazione con l'ANFIM (Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri). L'iniziativa ha incluso interventi istituzionali, un concerto delle Voci Bianche della Scuola di Canto Corale del Teatro dell'Opera di Roma e la lettura di lettere e poesie scritte dai familiari delle vittime.

In serata, al Teatro Palladium, l'opera "Tutte le notti, tutte le notti io mi svegliavo...", su testo di Sandro Cappelletto e musica di Matteo D'Amico, dedicata alla memoria delle vittime delle Fosse Ardeatine.