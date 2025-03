Sospeso il decreto sugli autovelox: necessari ulteriori approfondimenti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha sospeso l'invio a Bruxelles dello schema di decreto che regolamenta l'uso degli autovelox. La decisione, su indicazione del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, è motivata dalla necessità di ulteriori approfondimenti.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2024, prevede che i tratti di strada su cui gli autovelox possono essere utilizzati siano individuati con un provvedimento del prefetto. Inoltre, viene fissata una distanza minima tra i dispositivi per evitare la proliferazione degli stessi.

Il provvedimento stabilisce che i dispositivi preesistenti e non conformi alle nuove disposizioni devono essere adeguati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto; in caso contrario, saranno disinstallati.

La sospensione del decreto potrebbe avere implicazioni significative per l'utilizzo degli autovelox in Italia, in attesa dei necessari approfondimenti richiesti dal Mit.

Autovelox illegali e multe - possibile contestare la sanzione: ecco come

Autovelox 'illegale' - scatta il sequestro in tutta Italia

Nuove regole per gli Autovelox: Pubblicato il Decreto in Gazzetta Ufficiale