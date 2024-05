Nuove regole per gli Autovelox: Pubblicato il Decreto in Gazzetta Ufficiale

Da oggi, 28 maggio 2024, entrano in vigore nuove regole per l'utilizzo degli autovelox in Italia. Il decreto, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato annunciato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Questo provvedimento mira a regolamentare in modo più rigoroso l'uso degli autovelox per garantire che siano utilizzati principalmente per migliorare la sicurezza stradale e non come strumenti di guadagno per i comuni.

Le nuove disposizioni prevedono specifiche tecniche più stringenti per l'installazione e l'uso degli autovelox. Saranno introdotti limiti più severi e requisiti di omologazione, oltre a nuove regole per la segnalazione della presenza degli autovelox stessi. In particolare, sarà obbligatorio posizionare cartelli informativi che indichino chiaramente la presenza di dispositivi di controllo della velocità, in modo da garantire una maggiore trasparenza e correttezza nei confronti degli automobilisti.

Il decreto stabilisce anche criteri più precisi per la localizzazione degli autovelox, che dovranno essere installati solo in punti considerati realmente pericolosi sulla base di studi e statistiche sugli incidenti stradali. Questo per evitare l'installazione indiscriminata di dispositivi e garantire che siano utilizzati solo dove realmente necessari per la sicurezza.

Inoltre, il provvedimento introduce nuove sanzioni per chi manomette o utilizza in modo scorretto gli autovelox, con l'obiettivo di prevenire abusi e garantire che i dispositivi siano utilizzati esclusivamente per migliorare la sicurezza sulle strade.

Queste misure fanno parte di un più ampio aggiornamento del Codice della Strada, che include anche modifiche relative alle patenti, ai limiti di velocità e all'uso delle biciclette elettriche. Il decreto rappresenta un passo significativo verso una gestione più trasparente e giusta del controllo della velocità su strada, con l'obiettivo di ridurre il numero di incidenti e migliorare la sicurezza per tutti gli utenti della strada.