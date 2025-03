Coppia ucraina trovata senza vita in casa a Napoli: ipotesi omicidio-suicidio

In un appartamento di via Don Giovanni Bosco a Napoli, sono stati trovati i corpi senza vita di una coppia di origine ucraina. La Polizia di Stato è intervenuta sul posto e al momento non esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio.

Le vittime sono state identificate come marito e moglie, residenti nella zona. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso.

Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni ufficiali riguardo alle cause della tragedia. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l'accaduto e fornire aggiornamenti appena disponibili.

