Sexy Maestra d'asilo con profilo OnlyFans in ferie forzate: trattative per le dimissioni

Elena Maraga, 29 anni, educatrice presso l'asilo parrocchiale di Varago di Maserada, Treviso, è stata posta in ferie forzate dopo la scoperta del suo profilo su OnlyFans. La decisione è stata presa dall'istituto cattolico dove lavorava da cinque anni con contratto a tempo indeterminato.

L'asilo non può procedere né con la sospensione né con il licenziamento per giusta causa, poiché non esistono norme che lo consentano per situazioni riguardanti esclusivamente la sfera privata di un dipendente. Pertanto, sono in corso trattative per un accordo economico che preveda le dimissioni volontarie dell'insegnante.

Alcuni genitori hanno espresso sostegno nei confronti di Maraga, riconoscendone le qualità professionali e l'apprezzamento da parte dei bambini. Nel frattempo, la popolarità della maestra sui social è aumentata, con un incremento significativo dei follower, mentre prosegue la sua attività come personal trainer e culturista agonista.

