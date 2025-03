ATP, Federico Cinà e Lorenzo Musetti al Miami Open: orari e dove vedere gli italiani in TV

Oggi, venerdì 21 marzo 2025, al Miami Open, gli italiani Federico Cinà e Lorenzo Musetti scenderanno in campo per il secondo turno del torneo. Cinà, 17 anni, affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, ex numero 3 del mondo e attualmente 15º nel ranking ATP. Il giovane siciliano ha recentemente ottenuto la sua prima vittoria in un Masters 1000, superando l'argentino Francisco Comesaña in due set combattuti, entrambi conclusi al tie-break.

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 15, esordirà nel torneo contro il francese Quentin Halys. Il match è programmato come primo incontro sul Campo 5, con inizio alle ore 16:00.

Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguirli anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV.

