Meteo Italia 21 marzo, in arrivo il ciclone Martinho: piogge, nubifragi e Scirocco

Il ciclone Martinho si sta avvicinando all’Italia dopo aver colpito con violenza Portogallo e Spagna. Il peggioramento delle condizioni meteo è previsto a partire dalla serata di oggi, 21 marzo 2025, con effetti più evidenti sul Nord-Ovest e successivamente su gran parte del Centro-Nord.

Secondo le previsioni, nella giornata odierna aumenteranno le nubi su Liguria e Piemonte, dove dalla sera sono attese piogge forti, localmente anche a carattere di nubifragio. Nella notte, i fenomeni si estenderanno su Lombardia, Emilia e Toscana, accompagnati da neve sulle Alpi oltre i 1600 metri. Il peggioramento proseguirà sabato, con piogge e rovesci diffusi su tutto il Centro-Nord, in particolare durante la notte, con possibilità di impulsi temporaleschi intensi. Si segnalano rischi idrogeologici su aree già colpite da recenti piogge, come l’Alto Piemonte e la Liguria.

Domenica le precipitazioni interesseranno ancora la Liguria, la Toscana e l’alto versante padano, mentre il tempo sarà più variabile sul resto del Nord e del Centro. Le temperature si manterranno miti grazie all’arrivo dello Scirocco, che porterà aria umida e cieli a tratti giallognoli per la presenza di sabbia desertica in sospensione. Al Sud il tempo sarà più stabile, con temperature elevate soprattutto in Sicilia, dove si attendono massime fino a 28°C.

Il vento di Scirocco soffierà con forza fino a lunedì, provocando mari mossi e mareggiate lungo le coste esposte. La prossima settimana sarà ancora caratterizzata da condizioni instabili con la possibilità di ulteriori precipitazioni.

