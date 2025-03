Samuele Bersani rivela: Ho avuto un tumore ai polmoni al primo stadio

Durante il concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Samuele Bersani ha condiviso con il pubblico un momento personale delicato. Il cantautore ha rivelato di aver affrontato un tumore ai polmoni al primo stadio, diagnosticato lo scorso novembre, che lo ha costretto a posticipare il tour.

Bersani ha spiegato che, grazie alla diagnosi precoce, non è stato necessario sottoporsi a chemioterapia o radioterapia. Ha dovuto affrontare un intervento chirurgico per rimuovere un lobo polmonare, una situazione particolarmente impegnativa per un artista della sua caratura.

Il cantautore ha sottolineato l'importanza della prevenzione e ha incoraggiato il pubblico a non temere gli esami medici, evidenziando come la diagnosi tempestiva possa fare la differenza. Ha inoltre condiviso la sua esperienza per offrire supporto a chi si trova in situazioni simili, affermando che si è più forti di quanto si possa pensare.

Il pubblico ha accolto le sue parole con un lungo applauso, manifestando affetto e sostegno. Dopo la condivisione, Bersani è tornato alla musica, eseguendo brani come "Ex e Xanax", "Giudizi Universali" e "Spaccacuore", accompagnato da arrangiamenti orchestrali che hanno dato nuova vita ai suoi successi.

Il tour, interrotto a causa della malattia, è ripreso con entusiasmo, e dal 21 marzo è disponibile l'album dal vivo "Samuele Bersani & Orchestra".