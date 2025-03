Rose Villain rivela la sua misofonia: cos'è e come si manifesta

La cantante Rose Villain ha rivelato di soffrire di misofonia, un disturbo caratterizzato da una forte avversione per specifici suoni. In un'intervista con Alessandro Cattelan per il programma "Hot Ones", in onda su Rai Play, ha dichiarato: "Io ho un problema con le persone, soffro di misofonia e se la gente fa dei rumori io impazzisco".

Cos'è la misofonia?

La misofonia, termine che significa letteralmente "odio per i suoni", è una condizione in cui determinati rumori provocano reazioni emotive intense come disagio, rabbia o ansia. Questi suoni scatenanti sono spesso legati a rumori prodotti dalla bocca o dal naso, come masticare, deglutire o respirare rumorosamente. Altri suoni comuni che possono causare fastidio includono il ticchettio di una penna o il clic delle dita.

Il termine misofonia è stato introdotto nel 2001 dagli esperti in disturbi uditivi Pawel J. Jastreboff e Margaret M. Jastreboff, per distinguere questa condizione da altre come l'iperacusia e la fonofobia. Nell'iperacusia, il disagio è causato da un'eccessiva sensibilità a una vasta gamma di suoni, mentre nella fonofobia è presente una paura specifica per determinati suoni. La misofonia, invece, è caratterizzata da reazioni negative a suoni specifici, spesso associati a comportamenti umani quotidiani.

La misofonia è ancora poco studiata e molte domande rimangono senza risposta, come la sua prevalenza nella popolazione generale e le possibili associazioni con altri disturbi. Alcuni ricercatori ipotizzano che possa trattarsi di un disturbo neurologico o psichiatrico, poiché l'ascolto dei suoni scatenanti attiva specifiche aree cerebrali. Inoltre, sembra esserci una componente psicologica: molte persone con misofonia riferiscono di aver iniziato a provare disgusto per determinati suoni in giovane età, spesso associati a comportamenti considerati maleducati, come masticare rumorosamente.

