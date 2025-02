Chi è Rose Villain in gara con Fuorilegge a Sanremo 2025

Rose Villain, nome d'arte di Rosa Luini, è una cantautrice milanese di 35 anni. Figlia dell'imprenditore Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, e di Fernanda Melloni, scomparsa nel 2017, ha manifestato sin da giovane una forte passione per la musica. A 18 anni si è trasferita a Los Angeles, dove si è diplomata al Musicians Institute di Hollywood e ha formato la sua prima band, "The Villains", da cui deriva il suo nome d'arte.

Nel 2023, Rose ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano "Click Boom!". Quest'anno torna sul palco dell'Ariston con la canzone "Fuorilegge", scritta in collaborazione con Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Andrea Ferrara, suo marito e produttore noto come Sixpm. La coppia si è conosciuta a New York, città in cui attualmente risiede, e si è sposata nel 2022.

La perdita della madre ha profondamente segnato Rose, ispirandola a dedicare alla sua memoria il brano "Monet", realizzato in collaborazione con Elisa, la cantante preferita di sua madre. Il titolo fa riferimento all'amore della madre per l'alba e il tramonto.

Il colore blu dei capelli è diventato il tratto distintivo di Rose Villain, ispirato a personaggi come Bulma di "Dragon Ball" e la Puffetta dei "Puffi". Questa scelta riflette la sua originalità e il suo stile unico.

Nel corso della sua carriera, Rose ha collaborato con artisti come Luché, Guè Pequeno, Annalisa e Rosa Chemical. Nel 2023, insieme ad Achille Lauro, ha pubblicato il brano "Fragole", che ha riscosso grande successo.

Il brano "Fuorilegge" affronta il tema del desiderio e della nascita di un amore. Durante un'intervista a "TV Sorrisi e Canzoni", Rose ha dichiarato: "È un po' la mamma di 'Click Boom!'. Parla di desiderio, che è la parte più interessante nella nascita di un amore".

Con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Rose Villain continua a consolidare la sua presenza nella scena musicale italiana, portando sul palco la sua energia e il suo stile inconfondibile.

Per ascoltare "Fuorilegge" e altre canzoni di Rose Villain, è possibile visitare la sua playlist su Spotify. Per rivedere l'esibizione di Rose Villain al Festival di Sanremo 2025, è disponibile il video su RaiPlay.

