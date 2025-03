Wreckfest 2 esce oggi in accesso anticipato

Signore e signori, la prossima generazione di follia del demolition derby è qui. Wreckfest 2 sta per approdare in Early Access su Steam oggi, portando distruzione di auto di livello successivo, grafica più fluida, fisica migliorata e un sacco di nuove funzionalità per alimentare il tuo appassionato di motori. E sì, è ancora una volta sviluppato da Bugbear Entertainment, i maestri del caos che distrugge il metallo. Proprio come il suo predecessore, Wreckfest 2 continuerà a evolversi durante l'Early Access, con nuovi contenuti e funzionalità che arriveranno regolarmente. Bugbear e THQ Nordic vogliono fare di questo un gioco per i giocatori, plasmato dai giocatori. Vogliamo il tuo feedback: dicci cosa ami, cosa vorresti di più e quali idee folli dobbiamo assolutamente implementare. Abbiamo un camion pieno di idee (e un camion vero e proprio), ma vogliamo sapere quali ti piacciono di più! Siete pronti a prendere il volante? Guarda il trailer di accesso anticipato di Wreckfest 2 su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wEHFrUwU7XU

Wreckfest 2 verrà lanciato a un prezzo di lancio consigliato di € 29,99, con uno sconto di lancio del 20% per le prime due settimane (fino al 3 aprile 2025), rendendolo un affare ancora più allettante. Con l'avanzare dello sviluppo e l'uscita di importanti aggiornamenti, il prezzo di lancio consigliato aumenterà gradualmente fino alla versione 1.0 completa su PC e console.

Contenuto iniziale EA Lancio 20 marzo 2025: Modalità di gioco

Corse e derby per giocatore singolo con un massimo di 24 giocatori (bot)

Corse e derby multigiocatore fino a 24 giocatori + supporto bot

3 mappe con più tracce Mappa del deposito di rottami:

Percorso ad anello con intersezioni

Percorso folle con traffico in arrivo

Mappa dell'autostrada

Circuito della figura 8

Circuito ovale Speedway

Arena del derby

Mappa Sandpit (nuovo remake della pista WF1)

Circuito percorso lungo + variante inversa

1 Mappa giocatore singolo Stunt arena

Mappa sandbox con rampe, looping, ecc. (simile alla mappa "Sneak Peak" di WF1)

4 auto

2× muscle car americane degli anni '60/'70 (come si vedono nei trailer)

1× Auto banger europea anni '80 (compatta)

1× auto da corsa americana degli anni '90 (intermedia)

Caratteristiche

Personalizzazione di base della vernice per tutte le auto (ulteriori opzioni di personalizzazione saranno disponibili in seguito)

Garage per modificare e salvare i progetti delle auto

1a versione della modalità Replay, inclusa la modalità foto

Classifiche

