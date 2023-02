Kerbal Space Program 2 esce oggi in accesso anticipato

Private Division e Intercept Games sono liete di annunciare che Kerbal Space Program 2 è ora disponibile in accesso anticipato per PC su Steam, Epic Games Store, Private Division Store e altri store digitali al prezzo iniziale di €49,99. Kerbal Space Program 2, seguito dell'originale simulatore di razzi che ha venduto oltre 5 milioni di unità in tutto il mondo, introduce la nuova generazione di avventure spaziali offrendo ai giocatori la possibilità di allestire il proprio programma spaziale con centinaia di parti nuove e migliorate, un'esperienza di apprendimento rivista, una grafica aggiornata, ambienti realistici e ricchi di dettagli come mai prima d'ora, combinazioni di colori personalizzabili per i veicoli e tanto altro ancora. Kerbal Space Program 2 è stato progettato da zero e verrà ampliato negli anni a venire.

Kerbal Space Program 2 offre una varietà quasi infinita nella costruzione dei veicoli. Questo seguito include oltre 350 parti originali e migliorate, tra cui ali procedurali, nuove capsule di comando, motori, ruote, parti di carico e il primo di molti carburanti avanzati: l'idrogeno liquido. Il gioco propone anche una nuova categoria dedicata alle dimensioni delle parti, aprendo così la strada alle parti di classe interstellare che verranno aggiunte con le future espansioni. Inoltre, grazie alla nuova opzione di colorazione delle parti, i giocatori potranno personalizzare le proprie creazioni e modificarle a seconda del proprio stile.

"Siamo felicissimi di pubblicare Kerbal Space Program 2 in accesso anticipato" ha dichiarato Nate Simpson, direttore creativo di Intercept Games. "Non avevamo mai lavorato a un gioco così complesso dal punto di vista tecnico, perciò non vediamo l'ora che la nostra community torni a sbizzarrirsi con nuove creazioni fuori di testa. Ci teniamo a ricevere il loro feedback diretto durante la fase di collaborazione nel periodo di accesso anticipato."

L'attesissimo sequel accoglie una nuova generazione di pionieri spaziali con tutorial interattivi e animati che insegnano i concetti base di missilistica con un approccio immersivo e coinvolgente. I giocatori troveranno anche altre migliorie, come un'interfaccia utente completamente rivista, opzioni di assemblaggio veicoli più intuitive e nuove icone nella visuale della mappa per rendere le informazioni sulle traiettorie più semplici e chiare.

L'accelerazione temporale consente al giocatore di accelerare il tempo in ogni fase di volo, un'opzione fondamentale per i viaggi interplanetari di lunga durata. Inoltre, i comandi di accelerazione temporale permettono di interagire con i sistemi del veicolo anche in pausa, offrendo ai giocatori sufficiente flessibilità per impartire comandi a proprio piacimento anche quando il tempo non scorre; queste modifiche dell'ultimo momento saranno indispensabili quando un atterraggio andrà inevitabilmente storto!

Kerbal Space Program 2 offre anche una grafica notevolmente migliorata e un'esperienza audio immersiva. Tutti i corpi celesti più amati del primo gioco sono stati ricostruiti tramite un nuovo sistema di superfici che offre un livello di dettaglio e varietà senza precedenti: il Sistema Kerbolare ora è pieno di nuovi punti d'interesse da scoprire. A contribuire all'esperienza immersiva del giocatore c'è il comparto

sonoro, grazie agli effetti dei razzi campionati in presa diretta da veri decolli e una colonna sonora che cambia dinamicamente in base alle condizioni di volo.

"Con Kerbal Space Program 2 abbiamo gettato le fondamenta su cui intendiamo costruire negli anni a venire" ha dichiarato Michael Cook, direttore franchise di Kerbal Space Program 2 presso Private Division. "L'accesso anticipato è solo l'inizio del nostro viaggio. Pubblicheremo vari aggiornamenti importanti che culmineranno con l'uscita della versione 1.0."

Dopo l'uscita di Kerbal Space Program 2 in accesso anticipato, Intercept Games pubblicherà col tempo vari aggiornamenti che modificheranno l'esperienza di gioco. Tra le funzioni previste sono incluse: ? Tecnologia di nuova generazione: i giocatori sbloccheranno tecnologie futuristiche con cui costruire su scala più ampia e sfruttare nuovi carburanti e sistemi di propulsione. Queste risorse consentiranno di avventurarsi oltre i limiti del Sistema Kerbolare originale e di esplorare nuovi sistemi stellari.

? Colonie: una funzione molto richiesta e attesa in questo seguito. I giocatori potranno localizzare ed estrarre risorse preziose con cui costruire basi personalizzate su corpi celesti lontani o nello spazio profondo. Le colonie rappresentano una sfida poiché costruite in ambienti dalle caratteristiche fisiche più disparate, ma queste abitazioni sono anche una tappa fondamentale per spingersi sempre più in là nell'esplorazione dello spazio profondo.

? Viaggi interstellari: i giocatori di KSP2 dovranno affrontare la sfida della navigazione interstellare. Si avventureranno nello spazio interstellare con mega-navi a fusione nucleare in grado di raggiungere velocità straordinarie. Dopo l'arrivo su un nuovo sistema stellare, potranno utilizzare moduli di atterraggio e rover per esplorare i nuovi pianeti.

? Multigiocatore: i giocatori potranno collaborare o sfidarsi con gli amici per esplorare insieme il cosmo e raggiungere traguardi storici nella propria corsa allo spazio. La modalità multigiocatore sblocca un potenziale infinito per avventure, completisti e collisioni "impreviste".

? Modding: ogni fan di Kerbal che si rispetti parla sempre volentieri della pletora di mod disponibili per il gioco originale, perciò Intercept Games ha intenzione di rendere il seguito ancora più ricco di mod, pubblicando sviluppi aggiuntivi che puntano a supportare la community di modding.

? E altro: man mano che il gioco prenderà forma nel periodo di accesso anticipato, verranno aggiunte migliorie all'esperienza di gioco, risoluzioni di bug, funzioni e tanto altro, perciò seguici per ulteriori aggiornamenti.

Oggi Private Division e Intercept Games hanno annunciato anche una collaborazione ufficiale con Logitech G, pionieri nello sviluppo di tecnologie e attrezzature da gaming, per Kerbal Space Program 2. I giocatori potranno vivere un'esperienza di volo spaziale ancora più immersiva con le periferiche Logitech G e provare l'illuminazione integrata che riflette i vari stati di intensità durante il decollo.

Dai un'occhiata all'ultimo trailer di lancio di Kerbal Space Program 2 su YouTube per celebrare l'uscita in accesso anticipato.

Kerbal Space Program 2

è disponibile in accesso anticipato per PC su Steam, Epic Games Store, Private Division Store e altri store digitali al prezzo iniziale di €49,99. La pubblicazione delle versioni per PlayStation 5 e Xbox X|S di

Kerbal Space Program 2

è prevista dopo il termine del periodo di accesso anticipato. Forniremo ulteriori dettagli più avanti.

Kerbal Space Program 2

è stato valutato "E for Everyone" dall'ESRB.

Il nuovo trailer è online su YouTube: https://youtu.be/7PbEOtMfsD0

Altre News per: kerbalspaceprogramesceoggiaccessoanticipato