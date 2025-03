Amazon Spring Deals 2025: le imperdibili offerte MSI

MSI annuncia oggi importanti novità per gli appassionati di tecnologia e videogiochi: dal 25 al 31 marzo sarà infatti possibile trovare – nell’ambito degli Amazon Spring Deals 2025 – promozioni eccezionali su diverse categorie di prodotto che consentiranno di realizzare la prestazione da lavoro o gaming perfetta per le proprie esigenze.

Tutti i prodotti in promozione in questa occasione - monitor da gaming e per il business, schede madri, SSD, periferiche, soluzioni di networking e componenti – saranno presenti in una speciale landing page, disponibile a questo link: https://msi.gm/S0BCDC58

Ulteriori promozioni attive

Nello stesso periodo rimangono attive due ulteriori iniziative valide sull’acquisto di una selezione di prodotti MSI, la promozione Shout Out e il bundle su Assassin’s Creed Shadows.

Shout Out - Dettagli della promozione

Fino al 31 marzo 2025 sarà inoltre possibile acquistare uno dei prodotti selezionati da MSI per questa iniziativa (gli acquisti effettuati tramite Amazon Marketplace non sono validi per la promozione) e seguire il procedimento di redeem presente sulla speciale landing page in modo da ricevere fino a $20 di Coupon Steam.

Come partecipare:

Acquista un prodotto MSI idoneo durante il periodo promozionale. Pubblica una recensione sulla piattaforma designata Riscatta i premi tramite la pagina della promozione.

Bundle Assassin’s Creed Shadows – Dettagli della promozione

Dal 20 marzo al 4 maggio 2025 o fino ad esaurimento sarà anche possibile riceve in regalo il nuovo titolo Assassin’s Creed Shadows acquistando uno dei prodotti selezionati.

Come partecipare: