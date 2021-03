Amazon Spring Deals: fino a 900 euro di sconto per i laptop MSI

In occasione degli Amazon Spring Deals (24-31 Marzo 2021) sarà possibile acquistare un laptop firmato MSI con sconti fino a 900 euro.

I gamer che ricercano di un notebook gaming super performante non potranno lasciarsi sfuggire il GT76 Titan, dotato di display 17,3FHD e CPU Comet Lake i9-10900K, a 2.999 euro (anziché 3.899 euro) oppure i più compatti GE66 Raider e GP66 Leopard, entrambi equipaggiati con display da 15,6 FHD e la nuova NVIDIA GeForce RTX3060, rispettivamente in vendita a 2.249 euro (anziché 2.349 euro) e 1.999 euro (anziché 2.099 euro).

Per chi dispone di un budget più contenuto ed è alla ricerca di un laptop performante con cui studiare e giocare alla grande nel tempo libero, non dovrà lasciarsi scappare il GP75 Leopard (1.449 euro, anziché 1.849 euro), che è dotato di un confortevole display da 17,3 FHD, grafica NVIDIA GeForce RTX2060 e CPU Comet Lake i7-10750H, oppure il sottile GF75 Thin, anch'esso equipaggiato con ampio display da 17,3 FHD, o ancora il più piccolo GL65 Leopard con NVIDIA GeForce RTX2070, rispettivamente in vendita a 1.499 euro, anziché 1.599 euro, e 1.799 euro, anziché 2.149 euro.

Gli Amazon Spring Deals sono, inoltre, un'ottima occasione per acquistare un laptop MSI non solo per gli amanti dei videogiochi, ma anche per chi si occupa di video editing, grafica, produzioni musicali o rendering. In base alle diverse esigenze di prestazioni e di budget, i contenti creator potranno, infatti scegliere tra il Creator 17M e due diverse versioni del Creator 17, ma tutti dotati di un ampio display da 17,3 UHD o FHD, e in vendita rispettivamente a 1.499 euro, anziché 1.699 euro, e 2.899 euro (anziché 2.999 euro), e 3.299 euro (anziché 3.999 euro) per il modello che include anche la soluzione di calibrazione e profilazione X-Rite.

