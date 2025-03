Inter in apprensione: infortunio muscolare per Lautaro Martínez

L'attaccante dell'Inter e della nazionale argentina, Lautaro Martínez, ha subito un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro durante il ritiro con l'Argentina. La federazione argentina ha comunicato che Martínez non parteciperà alle prossime partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro Uruguay e Brasile.

Martínez farà ritorno a Milano per sottoporsi agli esami medici necessari e iniziare il percorso riabilitativo. Questo è il secondo infortunio muscolare per l'attaccante nel giro di un mese; in precedenza, aveva saltato la partita di Champions League contro il Feyenoord a causa di un affaticamento muscolare.

I tempi di recupero saranno determinati dopo gli esami clinici. Se la lesione sarà confermata, Martínez potrebbe restare fuori dai campi per un periodo variabile da 10 giorni a un mese, a seconda della gravità. Di conseguenza, salterebbe sicuramente la partita di Serie A contro l'Udinese del 30 marzo e potrebbe essere in dubbio per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan il 2 aprile. L'Inter spera di riaverlo a disposizione per il match contro il Parma il 5 aprile e, soprattutto, per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco l'8 aprile.

Questo infortunio rappresenta una preoccupazione per l'Inter, considerando l'importanza di Martínez nel reparto offensivo e la serie di impegni cruciali che attendono la squadra nelle prossime settimane.

