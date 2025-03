Deliver At All Costs arriva su Console e PC a maggio

Konami e Far Out Games annunciano la data di uscita di Deliver At All Costs. Consegna speciale! Aperti i pre-ordini digitali con uno sconto del 10%!

Deliver At All Costs ha già catturato l’attenzione di migliaia di giocatori che hanno avuto l’occasione di sperimentare l’imprevedibile action distruttivo grazie all’esplosiva demo disponibile durante il recente Steam Next Fest.

Caos, mistero e consegne ad alto rischioDeliver At All Costs vedrà i giocatori vestire i panni di Winston Green, sfortunato corriere che dovrà fare i conti con intrighi, distruzione e follia in un caotico mondo ispirato agli anni '50. Che si tratti di schiantarsi contro recinzioni, di schivare abitanti infuriati o di svelare un oscuro mistero, ogni consegna sarà un vero e proprio caos!

Pre-ordini disponibili oraI pre-ordini digitali sono disponibili e offrono uno sconto del 10%, Deliver At All Costs sarà consegnato in perfette condizioni il 22 maggio.

Gratuito su Epic Games StoreDeliver At All Costs sarà disponibile gratuitamente tramite Epic Games Store. I giocatori possono attivare fin da ora le notifiche per essere avvisati quando il gioco sarà disponibile per il download gratuito, avranno solo una settimana di tempo, dopo l’uscita ufficiale, per approfittare di questa incredibile opportunità.

Consegnare a tutti i costiCondotta dai fondatori di Studio Far Out Games, l'ultima puntata della serie developer diary “Delivering At All Costs” si concentra sui veicoli e sulle ambientazioni del gioco.

Jimmy Hulten (Narrative & Art Director) parla delle reali ispirazioni dietro i veicoli del gioco e dell’ideazione dell’auto più complessa da progettare, mentre Lars Olsson (Level Designer) condivide il proprio amore per le dune buggy. Daniel Nielsen (Game Director) esplora il processo creativo alla base delle diverse ambientazioni del gioco, dalle periferie Americane a una città di ispirazione noir, fino alle Hawaii. Il team rivela, inoltre, il numero totale di veicoli presenti in-game, compresi alcuni dei segreti nascosti che attendono di essere scoperti.

Deliver At All Costs sarà disponibile dal 22 maggio 2025 per PlayStation5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e GOG.

Prezzo consigliato: €29.99

Deliver At All Costs Demo disponibile oggi

Presentato Deliver At All Costs