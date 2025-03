Addio a Eddie Jordan: morto a 76 anni l'ex patron della Jordan Grand Prix

Eddie Jordan, ex proprietario del team di Formula 1 Jordan Grand Prix, è morto all'età di 76 anni. L'annuncio è stato dato dalla famiglia, che ha comunicato che Jordan è deceduto serenamente a Città del Capo nelle prime ore del 20 marzo 2025, dopo una battaglia di 12 mesi contro una forma aggressiva di cancro alla prostata.

Nato a Dublino il 30 marzo 1948, Jordan iniziò la sua carriera nel mondo delle corse come pilota, vincendo il Campionato Irlandese di Karting nel 1971. Nel 1979 fondò l'Eddie Jordan Racing, che nel 1991 debuttò in Formula 1 come Jordan Grand Prix. La scuderia partecipò a 250 Gran Premi fino al 2005, ottenendo quattro vittorie. Il momento più significativo fu la doppietta al Gran Premio del Belgio del 1998, con Damon Hill e Ralf Schumacher rispettivamente al primo e secondo posto.

Jordan è noto anche per aver dato a Michael Schumacher l'opportunità di debuttare in Formula 1 nel 1991 durante il Gran Premio del Belgio. Schumacher avrebbe poi conquistato sette titoli mondiali, diventando una leggenda dello sport.

Dopo aver venduto la sua scuderia nel 2005, Jordan intraprese una carriera come opinionista televisivo, collaborando con la BBC e Channel 4, e partecipando come presentatore al programma Top Gear.

Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, ha espresso il suo cordoglio: "Siamo profondamente addolorati nell'apprendere della scomparsa improvvisa di Eddie Jordan. Con la sua inesauribile energia sapeva sempre come far sorridere le persone, rimanendo sempre genuino e brillante. Eddie è stato un protagonista di un'era della F1 e ci mancherà moltissimo".

La scomparsa di Eddie Jordan lascia un vuoto nel mondo della Formula 1, dove sarà ricordato per il suo carisma, la sua passione e il contributo significativo allo sport.

