Da Jannik Sinner a Lamine Yamal, ecco i dieci atleti rivelazione del 2024

Nel 2024 lo sport ha consacrato talenti straordinari e svelato nuovi protagonisti, con storie che hanno segnato diverse discipline. Tra i dieci atleti rivelazione dell’anno, spiccano campioni che hanno lasciato un’impronta indelebile, non solo per i risultati ma per l’impatto culturale e sportivo.

Jannik Sinner ha dominato la scena del tennis mondiale. A soli 23 anni, l’azzurro ha vinto due Slam, Australian Open e US Open, e ha raggiunto la vetta del ranking ATP, un primato storico per l’Italia. Tra le vittorie più significative, i trionfi alle Finals di Torino e il contributo decisivo al successo dell’Italia in Coppa Davis. Tuttavia, la sua stagione è stata segnata anche dal caso doping legato al Closterbol, con una sentenza attesa nel 2025.

Jasmine Paolini ha brillato nel circuito WTA, vincendo quattro titoli tra singolare e doppio, tra cui il Masters 1000 di Dubai e l’oro olimpico nel doppio a Parigi. La sua stagione è stata coronata da un quarto posto nel ranking mondiale e dalla vittoria della Billie Jean King Cup con l’Italia.

Lamine Yamal, talento emergente del calcio, ha conquistato il Golden Boy 2024. A soli 17 anni, ha infranto record agli Europei, contribuendo alla vittoria della Spagna con un gol e quattro assist, diventando il più giovane campione d’Europa della storia.

Letsile Tebogo, velocista botswano, ha fatto la storia alle Olimpiadi di Parigi vincendo l’oro nei 200 metri. La sua impresa, accompagnata da un record africano, ha portato orgoglio al suo Paese e al continente africano.

Julien Alfred, di Saint Lucia, è diventata la regina della velocità, conquistando l’oro nei 100 metri e l’argento nei 200. La 23enne è un simbolo per le nuove generazioni del suo Paese, ispirate dalla sua determinazione.

Alice D’Amato ha incantato alla trave, vincendo l’oro olimpico davanti a Simone Biles. La giovane ginnasta italiana ha inoltre contribuito all’argento a squadre delle Fate, dimostrando resilienza e dedizione.

Imane Khelif, pugile algerina, ha superato polemiche e pregiudizi vincendo l’oro olimpico nella categoria 66 kg. La sua vittoria è diventata un simbolo di resilienza e orgoglio per il suo Paese.

Biniam Girmay ha riscritto la storia del ciclismo africano, vincendo tre tappe al Tour de France e conquistando la maglia verde. Le sue imprese hanno aperto nuove prospettive per i talenti del continente.

Ruth Chepnegetich ha stabilito un nuovo record mondiale nella maratona con un tempo di 2 ore, 9 minuti e 56 secondi. La sua stagione, segnata da una mancata convocazione per le Olimpiadi, è stata un trionfo di determinazione.

Victor Wembanyama ha impressionato nell’NBA, vincendo il titolo di rookie dell’anno. Il cestista francese ha stabilito numeri eccezionali, ponendo le basi per una carriera destinata a dominare il basket mondiale.

Questi dieci atleti hanno reso il 2024 memorabile, ciascuno a modo proprio, regalando storie di successo, dedizione e ispirazione.

