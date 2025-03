Napoli celebra Pino Daniele nel giorno del suo 70º compleanno con un concerto tributo

Oggi, 19 marzo 2025, Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni. Per commemorare l'amato cantautore napoletano, la città di Napoli ha organizzato un concerto tributo gratuito intitolato "Je Sto Vicino a Te Forever". L'evento si terrà questa sera alle 21:00 in piazza del Gesù, nel cuore del centro storico.

Il concerto, ideato da Nello Daniele, fratello di Pino e direttore artistico dell'evento, vedrà la partecipazione di numerosi artisti che hanno condiviso il percorso musicale e umano con il "Mascalzone Latino". Tra gli ospiti attesi sul palco: Mario Biondi, 99 Posse, Serena Autieri (che condurrà anche la serata), Tullio De Piscopo, Michele Zarrillo, Gigi Finizio, Morgan, Francesco Baccini, Eugenio Finardi e molti altri. Inoltre, si esibiranno i musicisti storici di Pino Daniele, tra cui Antonio Annona, Gigi De Rienzo, Rosario Jermano, Elisabetta Serio, Ernesto Vitolo e Marco Zurzolo.

Per consentire lo svolgimento dell'evento, il Comune di Napoli ha predisposto un piano traffico speciale. Piazza del Gesù sarà chiusa al traffico veicolare da lunedì 17 a giovedì 20 marzo, con divieti di transito e sosta. Gli stalli taxi saranno temporaneamente spostati in via Monteoliveto. Per raggiungere la piazza, si consiglia l'utilizzo della metropolitana Linea 1, con fermata alla stazione Dante, che il 19 marzo effettuerà servizio fino alle 23:00.

Questo concerto rappresenta uno degli eventi principali del doppio anniversario che ricorre quest'anno: 10 anni dalla scomparsa di Pino Daniele e il suo 70º compleanno. Oltre al concerto, Napoli ospiterà la mostra "Pino Daniele Spiritual" presso Palazzo Reale dal 20 marzo al 6 luglio, offrendo un percorso attraverso la vita e la carriera dell'artista.

La serata sarà registrata e trasmessa su Rai 2 nel mese di aprile, permettendo a chi non potrà essere presente di rivivere l'emozione dell'evento. Napoli si prepara quindi a rendere omaggio a Pino Daniele, celebrando la sua musica e il suo legame indissolubile con la città.

