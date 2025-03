Chi era Aurora Bellini: la 19enne di Grosseto morta in gita a Napoli

Aurora Bellini, 19 anni, studentessa del quarto anno dell'Istituto Tecnico Industriale Manetti-Porciatti di Grosseto, è deceduta durante una gita scolastica. La giovane, originaria di Batignano, frazione di Grosseto, si trovava a bordo di un traghetto partito da Napoli e diretto a Palermo quando ha accusato un malore improvviso nella notte tra il 17 e il 18 marzo 2025.

Aurora condivideva la cabina con due compagne di classe. Intorno alle 2 del mattino, è stata trovata priva di sensi nel bagno. I compagni hanno immediatamente allertato il personale di bordo, che ha richiesto l'intervento della Guardia Costiera. Una motovedetta ha raggiunto il traghetto al largo delle coste di Napoli, ma nonostante i tentativi di rianimazione, la ragazza è stata dichiarata morta all'arrivo al porto di Sorrento.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso, disponendo l'autopsia e gli esami tossicologici. Tra gli effetti personali di Aurora sono stati trovati farmaci comuni come aspirine e antinfiammatori. Il suo cellulare è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

Aurora era molto conosciuta nella sua comunità. Appassionata di pattinaggio, praticava questo sport insieme alla sorella gemella Martina in una società sportiva di Grosseto. Amava anche l'arte e aveva partecipato alla realizzazione di un murale nella sua scuola, inaugurato a febbraio 2025. La madre, Erika, lavora in un bar, mentre il padre, Paolo, è operaio e dirigente della squadra di calcio locale, oltre a essere membro della Pro Loco di Batignano.

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Batignano. I commercianti del borgo hanno chiuso le attività in segno di lutto, ricordando Aurora come una ragazza gentile e solare.

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha espresso profondo cordoglio per la tragica scomparsa della studentessa, manifestando vicinanza alla famiglia, ai compagni e ai docenti in questo momento di dolore.

La Capitaneria di Porto di Palermo ha ascoltato insegnanti e compagni di classe di Aurora per raccogliere testimonianze utili a ricostruire gli eventi precedenti al malore. Il corpo della giovane è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Castellammare di Stabia, dove i genitori sono giunti da Batignano.

La comunità scolastica e il paese di Batignano restano in attesa dei risultati delle indagini per comprendere le cause di questa tragica perdita.

