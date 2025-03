Giorgia Meloni: Europa e Stati Uniti uniti per una sicurezza efficace

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha delineato la posizione dell'Italia in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo a Bruxelles, affrontando temi come la difesa europea, le relazioni transatlantiche e le politiche commerciali con gli Stati Uniti.

Meloni ha ribadito l'importanza di un'Europa forte nella difesa, sottolineando che tale rafforzamento non deve avvenire a scapito dei fondi destinati alla coesione sociale. Ha escluso l'invio di truppe italiane in Ucraina, affermando che tale ipotesi "non è mai stata all'ordine del giorno", e ha espresso riserve sulla creazione di un esercito comune europeo. Secondo la premier, è fondamentale mantenere l'unità tra Europa e Stati Uniti, poiché è "inimmaginabile" costruire garanzie di sicurezza efficaci dividendo le due sponde dell'Atlantico.

Politiche commerciali e rapporti con gli Stati Uniti

In merito ai dazi imposti dagli Stati Uniti, Meloni ha invitato l'Unione Europea a evitare "rappresaglie" e a cercare "soluzioni di buonsenso" per scongiurare una guerra commerciale con l'amministrazione Trump. Ha sottolineato che una guerra commerciale non avvantaggerebbe né gli Stati Uniti né l'Europa, e potrebbe aumentare l'inflazione nell'UE, riducendo il potere d'acquisto dei cittadini europei e rallentando la crescita economica.

Meloni ha evidenziato la necessità per l'Europa di non rassegnarsi a un ruolo secondario nella competitività globale. Ha parlato di una decarbonizzazione sostenibile per imprese e cittadini, sottolineando l'importanza del settore automotive come strategico e la necessità di semplificare le normative europee. Ha avvertito che un'Europa che continua a iper-regolamentare tutto rischia di non sopravvivere a questa fase storica.

Situazione internazionale: Ucraina e Medio Oriente

Riguardo al conflitto russo-ucraino, Meloni ha confermato il "massimo sostegno" del governo italiano a Kiev, una scelta di campo "rimasta immutata" per l'intera maggioranza di centrodestra. Ha accolto con favore la nuova fase di negoziati, dichiarando il suo sostegno agli sforzi del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per stabilire una tregua di 30 giorni in Ucraina come passo verso una pace duratura.Inoltre, ha espresso "grande preoccupazione" per la ripresa dei combattimenti a Gaza e per la situazione in Siria.

Meloni ha concluso il suo intervento citando Pericle: "La felicità consiste nella libertà e la libertà dipende dal coraggio", ribadendo l'importanza di scelte coraggiose per garantire la sicurezza e la prosperità dell'Italia e dell'Europa.

