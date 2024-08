Trump: Folla di sostenitori per Harris? Fake news creata con intelligenza artificiale

A Donald Trump non va proprio giù la folla di sostenitori che i comizi e gli eventi della nuova candidata dem alla Casa Bianca, Kamala Harris, continuano ad attirare, e ora arriva a sostenere che le immagini sarebbero una fake news, anzi un deep fake creato con l'intelligenza artificiale.

E' un'imbrogliona, non c'era nessuno ad aspettarla, e sembrava ci fossero 10mila persone, la stessa cosa succede con la falsa folla ai suoi comizi, è così che i democratici vincono le elezioni, imbrogliando, ha attaccato ancora il tycoon

Attualità - A Donald Trump non va proprio giù la folla di sostenitori che i comizi e gli eventi della nuova candidata dem alla Casa Bianca, Kamala Harris, continuano ad attirare, e ora arriva a sostenere che le immagini sarebbero una fake news, anzi un deep fake creato con l'intelligenza artificiale. "Nessuno ha notato che Kamala ha imbrogliato all'aeroporto? non c'era nessuno all'aereo, ha creato tutto con l'intelligenza artificiale mostrando immagini di grandi folle di cosidetti sostenitori, ma non sono mai esistiti", ha scritto l'ex presidente sul suo Truth Social. "E' un'imbrogliona, non c'era nessuno ad aspettarla, e sembrava ci fossero 10mila persone, la stessa cosa succede con la falsa folla ai suoi comizi, è così che i democratici vincono le elezioni, imbrogliando", ha attaccato ancora il tycoon.

Le parole di Trump non sono sostenute da prove del fatto che le 15mila persone all'aeroporto non fossero vere, anche perché l'arrivo di Harris a Detroit è stato trasmesso in diretta dalle tv, con la presenza di decine di giornalisti e di persone che hanno postato foto e video sui social. Immediata la reazione preoccupata di David Plouffe, uno dei consiglieri di Harris: "Non si tratta di sproloqui complottisti provenienti dal profondo della Rete, ma chi li scrive potrebbe avere i codici nucleari ed essere responsabile di decisioni che avranno effetti su di noi per decenni".