Aztecs: The Last Sun

Guarda il trailer di Aztecs: The Last Sun qui: https://youtu.be/ah8J03UZPjc

Lo studio di sviluppo indipendente polacco Play2Chill e l'editore tedesco Toplitz Productions annunciano congiuntamente di aver firmato un accordo di pubblicazione per l'imminente city builder Aztecs: The Last Sun.Previsto per un'uscita su PC entro la fine dell'anno, Aztecs: The Last Sun segna il ritorno del classico city builder isometrico, ma aggiungendo un tocco moderno. Il giocatore ha il compito di diventare uno dei grandi leader delle antiche civiltà, costruendo e plasmando la città-stato di Tenochtitlan, l'orgoglio di una delle più importanti società mesoamericane.Combinando diversi aspetti della costruzione e della gestione della città, sei responsabile non solo del benessere degli abitanti, ma anche dell'istituzione di un'influenza religiosa, al fine di garantire un'eredità duratura per il tuo popolo. Guarda la storia prendere vita con immagini splendidamente dettagliate, quando stabilisci i piani di costruzione, investi nella cultura e crei preziose catene di produzione. Sei pronto a prendere il tuo posto nella storia e a conquistare il favore degli dei aztechi?Stefan Berger, Head of Business Development and Sales di Toplitz Productions, commenta: "Con il classico city builder che celebra un ritorno trionfale, non potremmo essere più felici di collaborare con Play2Chill su Aztecs. Rimangono fedeli alle radici del gameplay del genere, ma iniettano un'accessibilità moderna senza sacrificare profondità e sfida. La loro visione del gioco insieme alla loro maestria sono davvero all'altezza e siamo felici di condividere il viaggio con loro".