Resident Evil 3 iPhone iPad Mac: Lancio Oggi con Sconto!

Oggi, Capcom ha rivelato Resident Evil 3, l'ultimo arrivato nell'acclamata serie, sta per arrivare sui dispositivi Apple. Questo remake best-seller classico del 1999 è ora disponibile sull'App Store, unendosi Resident Evil 2, Resident Evil 4, Resident Evil 7, e Resident Evil Village. Tutti e cinque i giochi survival horror possono ora essere apprezzati sui modelli iPhone 16, sui modelli iPhone 15 Pro e su tutti gli iPad e Mac con chip M1 o successivi.

Resident Evil 3 segue l'ufficiale STARS Jill Valentine nel suo disperato viaggio per sfuggire all'epidemia virale che si sta diffondendo a Raccoon City. Il gioco offre un ceppo unico di survival horror basato sulla paura di essere inseguiti da una forza implacabile, la Bio Organic Weapon nota come Nemesis. Grazie al RE ENGINE di Capcom, questa vivida rivisitazione del gioco originale offre un gameplay ricco di azione e immagini da brivido con dettagli e fedeltà che possono essere realizzati solo dalla tecnologia attuale.

Come altri giochi ora disponibili sui dispositivi Apple, i giocatori possono provare una parte di Resident Evil 3 con un download gratuito prima di continuare la storia scegliendo il gioco completo. L'esperienza può essere goduta anche su tutti i dispositivi supportati collegati allo stesso account Apple. I dati di salvataggio sono trasferibili tra iPhone, iPad e Mac, consentendo la progressione incrociata sia a casa che in viaggio.

Resident Evil 3 su iPhone e iPad include controlli touch completamente personalizzabili per un gioco facile in movimento. I giocatori di iPhone e iPad possono utilizzare anche una nuovissima funzione Auto Fire, che offre l'opzione di sparare automaticamente con le armi dopo aver mirato ai nemici. Resident Evil 3 è compatibile anche con una vasta gamma di controller per iPhone, iPad e Mac, per un'esperienza di gioco completa.

Per celebrare il lancio, Resident Evil 3 è in vendita per un periodo di tempo limitato. Inoltre, Resident Evil 2 , Resident Evil 4, Resident Evil 7, e Resident Evil Village sono attualmente in vendita anche tramite l'App Store, offrendo questi preferiti dai fan Cattivo ospite giochi a prezzi scontati fino al 75%.

