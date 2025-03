Scomparsa di John 'Paddy' Hemingway, ultimo pilota della Battaglia d'Inghilterra, a 105 anni

John 'Paddy' Hemingway, l'ultimo pilota sopravvissuto della Battaglia d'Inghilterra, è deceduto all'età di 105 anni. La Royal Air Force (RAF) ha annunciato che Hemingway è morto serenamente il 17 marzo 2025 nella sua residenza di Dublino.

Nato a Dublino nel 1919, Hemingway si arruolò nella RAF nel 1938. Durante la Seconda Guerra Mondiale, servì con il 85° Squadrone, partecipando attivamente alla difesa del Regno Unito contro i raid aerei della Luftwaffe nel 1940. Durante la Battaglia di Francia, il suo squadrone abbatté 90 aerei nemici in 11 giorni nel maggio 1940.

Nel corso del conflitto, Hemingway fu abbattuto quattro volte e costretto a due atterraggi di emergenza. In un episodio nell'agosto 1940, si lanciò con il paracadute nel Mare del Nord e fu salvato da una barca a remi. Nel 1941, ricevette la Distinguished Flying Cross per il coraggio dimostrato in combattimento.

Un episodio significativo avvenne nell'aprile 1945, quando il suo Spitfire fu abbattuto nei cieli italiani durante una missione contro una colonna corazzata tedesca. Atterrato in territorio nemico, fu aiutato da una famiglia italiana che lo nascose e lo protesse. Una bambina di nove anni, Carla Fabbri, lo guidò attraverso le linee nemiche, travestito da contadino, fino a raggiungere le forze alleate.

Nel 2023, Hemingway lanciò un appello attraverso 'Il Messaggero' per ritrovare la bambina che lo aveva salvato, scoprendo che era deceduta circa dieci anni prima. Tuttavia, nel 2024, incontrò a Dublino Lina Volpi, figlia di Carla Fabbri, che era cresciuta con i racconti del salvataggio del pilota straniero.

Il primo ministro britannico, Sir Keir Starmer, ha reso omaggio a Hemingway, affermando: "Ottant'anni fa, il coraggio e la determinazione di Paddy e di tutti i nostri coraggiosi piloti della RAF hanno contribuito a porre fine alla Seconda Guerra Mondiale. Hanno volato senza paura sul territorio nemico per proteggere il Regno Unito e i suoi alleati, rischiando la vita."Anche il principe William ha espresso il suo cordoglio, dichiarando: "Dobbiamo molto a Paddy e alla sua generazione per le nostre libertà odierne. Il loro coraggio e il loro sacrificio saranno sempre ricordati."

La scomparsa di John 'Paddy' Hemingway segna la fine di un'era, rappresentando l'ultimo dei piloti che hanno difeso la Gran Bretagna durante la Battaglia d'Inghilterra.