Alessandra Amoroso annuncia la sua prima gravidanza: a settembre nascerà Penny

La cantante Alessandra Amoroso ha annunciato oggi attraverso i suoi canali social di essere in attesa del suo primo figlio. In un post su Instagram, ha condiviso una foto in bianco e nero in cui il compagno, Valerio Pastore, le bacia il ventre, accompagnata dalle parole: "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella... e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!"

Alessandra, 38 anni, è legata sentimentalmente dal 2021 al tecnico del suono Valerio Pastore. Nel suo messaggio, la cantante ha rivelato che la nascita è prevista per settembre e ha svelato il nome scelto per la bambina: "Ti amiamo già Penny, non vediamo l'ora di averti tra le nostre braccia... Settembre è vicino".

La notizia ha subito suscitato una pioggia di congratulazioni da parte di amici, colleghi e fan. Tra i messaggi di auguri, spiccano quelli di Chiara Ferragni e Giulia De Lellis.

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore hanno sempre mantenuto un profilo discreto riguardo alla loro relazione. Pastore, classe 1994, è originario di Eboli e lavora come tecnico del suono. In precedenti interviste, la cantante ha dichiarato: "Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata. Sono libera di essere ciò che sono… di essere me stessa in tutti i miei colori".

Al momento, non è chiaro se la gravidanza influenzerà il "Fino a qui Summer Tour" che Alessandra Amoroso ha in programma nei prossimi mesi. Il tour dovrebbe iniziare a giugno e includere date in diverse città italiane, tra cui Roma, Forte dei Marmi, Codroipo, Cernobbio, Asti e Taormina. Sono previste esibizioni anche a settembre, il 6 a Macerata e il 24 a Napoli, proprio nel mese in cui è attesa la nascita della piccola Penny.

L'annuncio della gravidanza rappresenta un momento di grande gioia per la cantante salentina e per tutti i suoi fan, che attendono con affetto l'arrivo della piccola Penny.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso : Pezzo Di Cuore