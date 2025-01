Kate Middleton celebra il primo compleanno dopo l'intervento: gli auguri di Carlo e Camilla

Kate Middleton compie oggi 43 anni e festeggerà il compleanno nella residenza di Windsor insieme al marito William, principe del Galles, e ai loro tre figli: George, Charlotte e Louis. Questo anniversario arriva a pochi giorni dal primo anniversario del suo intervento chirurgico addominale, avvenuto il 16 gennaio scorso.

Il 2024 è stato definito da William un anno "brutale" e tra i più difficili della sua vita, segnato anche dalla diagnosi di una malattia per il padre, re Carlo. Proprio Carlo e la regina Camilla hanno dedicato un messaggio di auguri a Kate attraverso il loro profilo ufficiale su X: "Buon compleanno alla principessa del Galles!".

Kate, futura regina, sta progressivamente riprendendo gli impegni pubblici. Tra le iniziative previste per quest'anno, si parla di una visita ufficiale all’estero con William, dopo oltre 14 mesi dall'ultimo viaggio internazionale della principessa. Durante un tour a Città del Capo, William aveva espresso il desiderio di condividere con Kate più attività pubbliche e viaggi nel 2025.

La principessa del Galles è stata protagonista di vari eventi nel 2024, come le celebrazioni natalizie a Sandringham e il concerto di canti natalizi presso l’Abbazia di Westminster. Tuttavia, la sua salute ha suscitato speculazioni, soprattutto dopo la pubblicazione di una foto ufficiale per la festa della mamma, successivamente ritirata per presunte modifiche digitali. Kate ha anche parlato apertamente della lotta contro il cancro, mantenendo il sostegno pubblico grazie alla sua forza e al suo impegno per il futuro.

