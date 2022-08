Bianca Balti rischio un tumore e rimuoverà ovaie e tube

Bianca Balti ha annunciato di essere seriamente a rischio di essere colpita da una grave malattia in futuro. Per questo motivo è stata costretta a prendere una decisione drastica ma necessaria. Stiamo parlando di Bianca Balti, che subirà un intervento chirurgico non certo piacevole per evitare di avere un tumore. Ma voleva anche parlarne apertamente per mantenere l'attenzione su questo problema e aiutare le donne che potrebbero trovarsi nella stessa situazione. Secondo quanto affermato da Bianca Balti, le possibilità di avere un tumore sono tutt'altro che trascurabili e quindi come prevenzione dovrà operare.

Bianca Balti. "So di essere privilegiata perché sono giovane e ho già una famiglia", ha detto la donna in passato. Secondo quanto lei stessa ha raccontato ai suoi follower su Instagram, Bianca Balti ovviamente deve fare di tutto per evitare che un tumore si materializzi nella sua vita e, nonostante sia stata indubbiamente una scelta spiacevole, ha preferito decidere di sottoporsi a un'operazione per risolvere questo problema di salute causato da una mutazione genetica, che crea un aumento molto considerevole delle possibilità di essere colpiti dalla gravissima malattia nel prossimo futuro. Bianca Balti, 38 anni, è una top model originaria di Lodi. Hai preso parte a molte campagne pubblicitarie di Dolce & Gabbana, Rolex, Revlon e Paul Smith solo per citarne alcune. Parlando della sua vita privata, nel 2006 ha sposato il fotografo Christian Lucidi e l'anno successivo ha avuto una figlia. Successivamente si è separata e nel 2015 con il suo nuovo compagno Matthew ha avuto un secondo figlio.

Queste le parole di Bianca Balti: “Questo autunno rimuoverò le ovaie e le tube a causa della diagnosi di BRCA1 che ho ricevuto. L’idea di andare in menopausa a 38 anni non è allettante. Perciò lo volevo fare assicurandomi di non aver alcun rimpianto in futuro. La mia speranza è di riuscire a congelare 5 ovociti che, insieme agli altri 5 che avevo congelato l’anno scorso, mi darebbero una buona chance di successo di gravidanza in futuro. Sottopormi a un intervento importante come la doppia mastectomia e la ovariectomia (o la isterectomia) quando i seni e le ovaie sono sani è una scelta complicata e personale”.

Altre News per: biancabaltirischiotumorerimuoveràovaietube