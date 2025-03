Juventus, Moggi: La responsabilità è dell'allenatore. Motta andava esonerato prima.

La Juventus sta attraversando una crisi profonda. Nella 29ª giornata di Serie A, la squadra bianconera ha subito una sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina, complicando ulteriormente la posizione dell'allenatore Thiago Motta.

L'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale, affermando che la squadra non sta reagendo e che, in tali casi, la responsabilità principale ricade sull'allenatore.

Secondo Moggi, Motta avrebbe dovuto essere esonerato dopo la sconfitta in Champions League a Eindhoven, soprattutto considerando le sue dichiarazioni in cui affermava che avrebbe rifatto tutto allo stesso modo.

Ora, secondo Moggi, è troppo tardi per un esonero, e la società probabilmente manterrà Motta fino a giugno, sperando di raggiungere il quarto posto, un obiettivo che al momento sembra difficile. Moggi ha sottolineato l'importanza di scegliere un allenatore adatto alle caratteristiche della squadra, e ha evidenziato come l'attuale Juventus non sia adatta ad essere guidata da Motta.

Ha inoltre notato che Motta era stato ingaggiato per la buona stagione al Bologna, ma l'attuale allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, sta facendo meglio con una squadra meno forte rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda il possibile sostituto di Motta per la prossima stagione, Moggi ha affermato che sarà fondamentale capire quale squadra riuscirà a costruire il direttore sportivo Giuntoli, e in base a quella decidere il tecnico più adatto a guidarla.

