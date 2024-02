Inter-Atalanta Serie A: Formazioni, Diretta TV e Streaming

La sfida di Serie A tra Inter e Atalanta si preannuncia intensa, con l'Inter di Simone Inzaghi che cerca di estendere la sua striscia di dieci vittorie consecutive. La partita, valida per il recupero della 21esima giornata, vedrà di fronte due squadre in ottima forma: l'Atalanta di Gasperini è infatti imbattuta da nove incontri di campionato. Il fischio d'inizio è previsto per mercoledì 28 febbraio alle 20.45 a San Siro.

Probabili Formazioni

- Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. Allenatore: S. Inzaghi.

- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Hateboer; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. Allenatore: Gasperini.

Dove Seguire il Match

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, disponibile per la visione su smart TV compatibili con l'applicazione, nonché su tutti i televisori connessi a una console.