Scomparsa dello storico Lucio Villari a 91 anni

È deceduto all'età di 91 anni lo storico Lucio Villari, noto per i suoi studi sull'età moderna e contemporanea. La notizia è stata comunicata dalla figlia Anna. Nato nel 1933 a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, Villari è stato docente di storia contemporanea presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Ha scritto numerosi saggi sulla storia dal Settecento al Novecento, con un focus particolare sulle idee e sulla vita sociale dell'epoca. Tra le sue opere più note si ricordano "Settecento adieu. Dall'Illuminismo alla Rivoluzione" e "Il capitalismo italiano del Novecento". Villari ha anche collaborato con diversi quotidiani, tra cui "La Repubblica", ed è stato ospite di programmi televisivi di divulgazione storica come "Il tempo e la storia" e "Passato e presente".

Era fratello di Rosario Villari, anch'egli storico di rilievo, noto per il manuale di storia per le scuole superiori pubblicato da Laterza.