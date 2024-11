Scomparsa di Quincy Jones, leggendario produttore e musicista a 91 anni

Quincy Jones, leggendario produttore musicale e musicista, è deceduto all'età di 91 anni. La notizia è stata confermata dal suo agente, Arnold Robinson, che ha dichiarato: "Jones è morto domenica notte nella sua casa di Bel Air, Los Angeles, circondato dalla famiglia".

La famiglia ha rilasciato una dichiarazione: "Questa sera, con il cuore pieno ma spezzato, condividiamo la notizia della scomparsa di nostro padre e fratello, Quincy Jones. Sebbene questa sia una perdita incredibile per la nostra famiglia, celebriamo la grande vita che ha vissuto e sappiamo che non ci sarà mai un altro come lui".

Nato a Chicago il 14 marzo 1933, Jones ha avuto una carriera straordinaria che ha attraversato oltre sette decenni. Ha collaborato con artisti del calibro di Michael Jackson, Frank Sinatra e Ray Charles. È noto per aver prodotto l'album "Thriller" di Jackson, uno dei più venduti di tutti i tempi, e per aver diretto il progetto benefico "We Are the World" nel 1985.

Nel corso della sua carriera, Jones ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 28 Grammy Awards e un Emmy. Nel 1995, è stato insignito del Premio Umanitario Jean Hersholt dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Oltre al suo lavoro nella musica, Jones è stato un attivo sostenitore dei diritti civili e ha contribuito a promuovere la diversità nell'industria dell'intrattenimento. La sua influenza e il suo impegno hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura musicale mondiale.